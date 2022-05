Grossanlass in Andelfingen – Kantonales Blauring-Pfingstlager im Andelfinger Niederfeld Für das Lager der Jungwacht Blauring Zürich vom Pfingstwochenende haben sich über 800 Kinder und Jugendliche angemeldet. Markus Brupbacher

Aufnahme vom Planungswochenende im Mai: Auf dieser Wiese im Andelfinger Niederfeld findet der Anlass statt. Im Hintergrund ist das Oberstufenschulhaus zu sehen. Foto: PD

Am kommenden Wochenende, vom 4. bis 6. Juni, treffen sich rund 830 Mitglieder der Jungwacht Blauring (Jubla) Zürich zum Pfingstlager in Andelfingen. Das kantonale Lager mit 29 lokalen Gruppen (Scharen) trägt die Bezeichnung «Jubla Trubla – sonen Zirkus». Es sei der «grösste Anlass dieser Art seit dem Kantonslager 2013», heisst es in einer Jubla-Medienmitteilung. Das Andelfinger Lager war ursprünglich für 2020 geplant, musste wegen der Corona-Pandemie aber verschoben werden.