Wissenschaftliche Covid-19-Beratung – Kantone und Bund reanimieren die Corona-Taskforce Ein neues Beratergremium unter der Leitung von ETH-Professorin Tanja Stadler soll die Kommunikation zwischen Politik, Behörden und Wissenschaft institutionalisieren. Nik Walter

Tanja Stadler übernimmt die Leitung des neuen «wissenschaftlichen Beratungsgremiums für die Covid-19-Pandemie». Hier bei ihrem Amtsantritt als Präsidentin der Swiss National Covid-19 Science Task Force am 12. August 2021. Foto: Dominik Plüss

Ende März 2022 war Schluss. Die wissenschaftliche Covid-19-Taskforce des Bundes löste sich auf, gleichzeitig fielen auch die letzten Massnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2. «Wir haben uns entschlossen, den Schlussstrich dann zu ziehen, wenn die akute Phase vorbei ist», sagte damals die Präsidentin der Taskforce, die molekulare Epidemiologin Tanja Stadler von der ETH Zürich, in einem Interview mit dieser Zeitung.

Siebeneinhalb Monate später erlebt die Taskforce nun – zur Überraschung vieler – eine Wiederauferstehung. Ein neues «wissenschaftliches Beratungsgremium» soll ab sofort Bund und Kantone bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie mit fachlicher Expertise unterstützen. Dies gaben das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) am Dienstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekannt. Zusammen mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) haben BAG und GDK den ETH-Rat mit der Bildung des neuen Gremiums beauftragt. Das Mandat läuft vorerst bis Ende Juni 2023.

Die Beratergruppe soll explizit keine «Taskforce» mehr sein, sondern ein schlichtes «wissenschaftliches Beratungsgremium für die Covid-19-Pandemie». «Die akute Pandemielage ist vorbei», begründet Michael Jordi, Generalsekretär der GDK, die Namensgebung, «wir sind jetzt in der postakuten Phase, in der die Dringlichkeit, sofort eine Einschätzung haben zu müssen, nicht mehr gegeben ist.» Sowohl der Bund als auch die Kantone hätten aber nach wie grosses Interesse an einer wissenschaftlichen Einordnung von Studien und der epidemiologischen Entwicklung. «Wir hatten auch seit der Auflösung der Taskforce Kontakt zur Wissenschaft gehabt», sagt Jordi, «mit dem Gremium wollten wir diese Kontakte nun formalisieren.»

Das Gremium wird auch die Öffentlichkeit informieren

Das neue Gremium wird vor allem Behörden, Politikerinnen, GDK und Kantonsärztinnen für wissenschaftliche Einschätzungen und Einordnungen zur Verfügung stehen. Geplant sind 14-tägige Besprechungen mit jeweils zwei, drei Vertreterinnen des Beratergremiums. «Es ist aber auch ein bilateraler Austausch möglich», sagt Jordi. «Es gibt kein starres Korsett.» Das Gremium wird auch die Öffentlichkeit über neue Erkenntnisse und seine Einschätzungen informieren, primär über eine (noch nicht aktive) Website.

Auch wenn es den Namen Taskforce offiziell nicht mehr gibt, erinnert dennoch einiges an das ursprüngliche Krisengremium. So waren 10 der 14 Vertreter des neuen Beraterteams schon Mitglieder der Taskforce, und deren letzte Präsidentin, Tanja Stadler, ist jetzt auch die Vorsitzende des neuen Gremiums. Neu dazugestossen sind die Long-Covid-Expertin Mayssam Nehme, der Gesundheitswissenschaftler Milo Puhan, Caspar Hirschi, ein Experte für die Rolle der Wissenschaft in der Politik, sowie der Politologe Sean Muller.

Das sind die Mitglieder des neuen Covid-19-Beratergremiums Infos einblenden Das neue wissenschaftliche Beratungsgremium für die Covid-19-Pandemie ähnelt in seiner Zusammensetzung der ursprünglichen Taskforce. 10 der 14 Mitglieder waren schon in der Swiss National Covid-19 Science Task Force dabei. Das sind die Mitglieder und ihre Expertisen: Tanja Stadler, molekulare Epidemiologin, ETH Zürich, Vorsitzende

Jacques Fellay, Infektionskrankheiten und Genomik, EPF Lausanne, Vizevorsitzender

Alexandra Calmy, klinische Infektiologin, Universitätsspital Genf

Urs Karrer, Infektionskrankheiten und Immunologie, Kantonsspital Winterthur, Uni Zürich

Sarah Tschudin-Sutter, Infektionsprävention und -kontrolle, Universitätsspital Basel

Mayssam Nehme, Long Covid, Universitätsspital Genf

Milo Puhan, Öffentliche Gesundheit, Uni Zürich

Richard Neher, Virus-Evolution, Uni Basel

Volker Thiel, Virologie, Uni Bern

Alain Di Gallo, Mentale Gesundheit, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel

Samia Hurst, Ethik, Recht und Sozialwissenschaften, Uni Genf

Jan-Egbert Sturm, Ökonomie, ETH Zürich

Caspar Hirschi, Wissenschaft und Politik, Experten-Kommunikation, Uni St. Gallen

Sean Muller, Politikwissenschaften, Uni Lausanne

Etwas anderes hat sich seit Beginn der Pandemie allerdings grundsätzlich geändert. Die ursprüngliche Covid-19-Taskforce wurde auf Initiative der ETH, also vonseiten der Wissenschaft, gegründet und stiess anfänglich bei Politik und Behörden auf breite Skepsis. Beim neuen Beratungsgremium lief es genau umgekehrt: Die Initiative ergriffen dieses Mal die GDK, das BAG und das SBFI. «Wir wurden angefragt, ob wir vonseiten Wissenschaft wieder innerhalb eines Mandats beratend zur Verfügung stehen würden», sagt Tanja Stadler. «Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich empfinde es als Anerkennung dafür, dass unsere Arbeit in der Taskforce einen Mehrwert hatte.»

Letztlich widerspiegelt diese Prozessumkehr also eine positive Entwicklung: Politik, Behörden und Wissenschaft haben sich offensichtlich angenähert, ihr Verhältnis ist deutlich entspannter als zu Beginn der Pandemie. Nicht zuletzt in Hinblick auf eine mögliche nächste grosse Krise und deren Bewältigung ist das ein gutes Zeichen.

Nik Walter ist Redaktor im Team Wissen der Redaktion Tamedia. Der promovierte Biologe schreibt seit 1997 für Tamedia, von 1999 bis Ende 2021 leitete er das Ressort Wissen. Schwerpunkte bilden Life Sciences, Medizin und Wissenschaftspolitik. 2013 hat er den Prix Media der Akademie der Naturwissenschaften gewonnen. Mehr Infos @sciencenik

