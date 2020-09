Verkehrskontrolle in Winterthur – Kantonspolizei führt Verkehrskontrolle in Winterthur durch Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagnachmittag in Winterthur eine regionale Polizeikontrolle mit den Schwerpunkten «Allgemeine technische Kontrolle» sowie «Fahrfähigkeit» durchgeführt.

Am Freitag führte die Kantonspolizei Zürich in Winterthur eine regionale Kontrolle durch. Bild: Keystone (Symbolbild)

Während fünfeinhalb Stunden wurden beim Verkehrsstützpunkt Winterthur an der Schaffhauserstrasse und beim Bahnhof Winterthur total 50 Fahrzeuge auf deren technische Verkehrssicherheit sowie 64 Personen

auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft.

Es erfolgten insgesamt zwölf Verzeigungen an das Statthalteramt Winterthur aufgrund nicht vorschriftsgemässer und/oder nicht betriebssicherer Fahrzeuge sowie Sichtbehinderung durch unsachgemässes Deponieren von Gegenständen. Fünf Fahrzeuge wurden zur Nachprüfung beim Strassenverkehrsamt Zürich angemeldet. Dies teilt die Kantonspolizei am Samstag in einer Medienmitteilung mit.

Wegen kleinerer Mängel wurden neun Beanstandungsrapporte geschrieben und acht Ordnungsbussen ausgestellt. Gegen einen 31-jährigen Iraker und einen 26-jährigen Schweizer musste wegen Fahrens unter Drogen an die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland rapportiert werden. Beiden wurde der Führerausweis vor Ort entzogen. Ausserdem wurden aus zwei Fahrzeugen kleine Mengen Betäubungsmittel sichergestellt.

Bei dieser Kontrolle standen von der Kantonspolizei Zürich Spezialisten des technischen Verkehrszuges, der Regionalpolizei, des Verkehrspolizeilichen und des Sicherheitspolizeilichen Einsatzdienstes, Experten des Strassenverkehrsamtes des Kantons Zürich sowie die Transportpolizei im Einsatz.



ahu