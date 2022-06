Grosseinsatz in Zürich-Affoltern – Kantonspolizei sucht im Hürstwald «Chemikalien» Schon vor einem Monat suchte eine Sondereinheit der Polizei den Hürstwald im Zürcher Kreis 11 ab. Jetzt ist der Suchtrupp wieder vor Ort – und sucht «Chemikalien». sak , lia

Im Einsatz waren neben der Kantonspolizei – in Zivil und in Uniform – auch das Forensische Institut, der Rettungsdienst und die Spezialeinheit der Kantonspolizei namens Diamant. Foto: Ela Çelik

Bereits vor einem Monat rückte die Kantonspolizei Zürich zu einem Grosseinsatz im Hürstwald zwischen den Quartieren Seebach und Affoltern aus. Neben der Kantonspolizei – in Zivil und in Uniform – war auch das Forensische Institut, der Rettungsdienst und die Spezialeinheit der Kantonspolizei namens Diamant vor Ort (lesen Sie hier die ganze Geschichte).

Der Spezialeinheit gehören rund 75 Polizisten an. Sie rückt immer dann aus, wenn eine besondere Gefahrenlage vorliegt – zum Beispiel, wenn davon ausgegangen werden muss, dass ein oder mehrere Täter bewaffnet sind.

Wie die Kantonspolizei via Twitter nun mitteilt, werden im Hürstwald «Chemikalien» gesucht. Die Aktion laufe im Zusammenhang mit einem langjährigen Strafverfahren. Es waren mehrere Polizeihunde und auch eine Drohne im Einsatz.

«Die Erkenntnisse aus der ersten Suchaktion und aus den gemeinsamen Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft führten zur Notwendigkeit einer erneuten Suche nach Chemikalien im bezeichneten Gebiet», schreibt der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Erich Wenzinger auf Anfrage. Mit entsprechenden Mitteln würden heute Grabungen durchgeführt, um im Waldboden nach den dort vermuteten Chemikalien zu suchen.

Wie die Polizei gegenüber 20 Minuten sagt, werden heute mehrere Grabungen durchgeführt. Zudem stehen auch Experten der Armee im Einsatz, bestätigt Kapo-Sprecher Marc Besson: So sind mehrere Fachleute des Kompetenzzentrums ABC-Kamir vor Ort. Diese in Spiez BE stationierte Spezialeinheit ist auf die Kampfmittelbeseitigung – unter anderem von Minen und anderen explosiven Objekten – spezialisiert.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, schreibt Wenzinger weiter. Es könne aber zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.