Keine Stille für Sternenberg – Kantonspolizei winkt ab bei generell Tempo 50 Die Gemeinde Bauma wollte den Töfflärm am Sternenberg mit einer generellen Temporeduktion bekämpfen. Doch eine solche ist laut Kantonspolizei rechtlich nicht möglich. Nina Thöny

Der Frühling lockt täglich bis zu 1000 Töffs auf den Sternenberg – zum Leidwesen der Einwohnerinnen und Einwohner. Foto: Roger Hofstetter

Geknatter und Getose. An schönen Tagen ist in Sternenberg an Ruhe nicht zu denken. Am Wochenende starte der Töfflärm um zehn Uhr morgens, erzählte Einwohner Meinrad Leemann am Sonntag. Und weiter: «Wir können fast nicht raussitzen.» Die Gemeinde Bauma, zu der Sternenberg zählt, wollte den lärmgeplagten Einwohnerinnen und Einwohnern helfen. Anfang Mai beantragte sie der Kantonspolizei Zürich, den Sternenberg generell mit Tempo 50 zu belegen.