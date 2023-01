Verkehr im Zürcher Weinland – Kantonsräte halten ÖV im Weinland für zu teuer Nur noch drei statt sechs Tarifzonen und ein «Weinlandticket»: Das verlangen drei Kantonsräte von der Regierung. Diese hat drei Monate Zeit für eine Antwort. Markus Brupbacher

Ein Postauto unterwegs im Flaachtal im Zürcher Weinland: Die ländliche Region ist vergleichsweise dünn besiedelt. Foto: Marc Dahinden

Von links bis rechts – drei der vier Kantonsräte aus dem Weinland wollen den ÖV in der Region günstiger machen. So verlangen Sibylle Jüttner (SP, Andelfingen), Paul Mayer (SVP, Marthalen) und Konrad Langhart (Die Mitte, Stammheim) in einem Postulat eine Reduktion der Tarifzonen im Weinland von sechs auf drei Zonen sowie die Einführung eines «Weinlandtickets». Die drei Personen treten neben Martin Farner (FDP, Stammheim) bei den Kantonsratswahlen vom 12. Februar erneut an.