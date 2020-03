Unterstützung für Firmen – Kantonsrat genehmigt Hilfspaket Mit einer halben Milliarde Franken federt der Kanton Zürich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ab. Ob das genügt, ist fraglich. Matthias Scharrer

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) während der Kantonsratssitzung in der Messehalle 7 in Zürich-Oerlikon. Foto: André Springer

Die Kantonsratsdebatte lief noch, als Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) gestern die Nachricht erhielt, die er dem Parlament sogleich mitteilte: «Das Bankenkonsortium steht», sagte der kantonale Finanzdirektor. Das unter Führung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) gebildete Gremium kann nun eine halbe Milliarde Franken an Zürcher Unternehmen mit maximal 250 Mitarbeitenden verteilen, die wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten.

Für 85 Prozent dieser Summe, also für 425 Millionen Franken, bürgt der Kanton; den Rest sichern die Banken ab. Es handelt sich um Kredite. Wie weit sie zurückbezahlt werden, ist unklar. Ausfälle müssten die Banken innert fünf Jahren anmelden, wie es in der Vorlage heisst, die der Kantonsrat gestern ohne Gegenstimme genehmigte.

Auch für Start-ups

Das kantonale Corona-Hilfspaket ergänzt jenes des Bundes. Im Unterschied zu diesem sieht es auch Hilfe für Jungunternehmen vor, die im letzten Jahr noch keinen Umsatz erzielten: «Im Fokus unseres Pakets sind gerade Start-up-Firmen, bei denen das Bundespaket nicht greifen kann», sagte Stocker.

Daneben umfasst das Hilfspaket auch 15 Millionen Franken für Selbstständigerwerbende, die wegen Corona in Nöte geraten. Das Geld kommt in diesem Fall aus dem Jubiläumsbeitrag, den die ZKB anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens dem Kanton bezahlt. Weitere 28 Millionen Franken, diesmal aus dem kantonalen Lotteriefonds, sind für gemeinnützige Organisationen vorgesehen.

«Weitere Beträge nötig»

Entlastung für alle soll während der Corona-Krise auch die Fristerstreckung für das Einreichen der Steuererklärung bringen: Statt bis 31. März ist diese nun bis 31. Mai fällig. Zudem kann beim Kanton und bei den Gemeinden die Erstreckung der Steuerzahlungsfristen verlangt werden. Ferner sind der Kanton und seine Institutionen angehalten, Rechnungen selber schnell zu bezahlen, beim Einkassieren jedoch 120 Tage Zahlungsfrist zu gewähren.

Finanzdirektor Stocker gab sich illusionslos: «Das soziale Netz wird in gewissen Fällen greifen müssen.» Daran werde auch das kantonale Hilfspaket nichts ändern können. Vertreter mehrerer Parteien tönten bereits an, dass es Nachbesserungen brauche. So erwähnte Benno Scherrer (GLP, Uster), das Paket könne noch aufgestockt werden. «Bei längerem Andauern der Notlage werden weitere Beträge nötig», fügte Yvonne Bürgin (CVP, Rüti) in der Runde der Fraktionschefs an.

Sauerstoff für Unternehmen

Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen) betonte, besonders prekär sei die Lage für Selbstständigerwerbende: Es sei zu prüfen, ob nebst Bund und Kanton auch die Gemeinden sich stärker engagieren sollten. «Die 15 Millionen werden mit Sicherheit nicht reichen», doppelte Markus Späth (SP, Feuerthalen) nach. Er forderte auch, insbesondere dem Gesundheitspersonal bei der nächsten Lohnrunde des Kantons Anerkennung zu gewähren.

Beatrix Frey (FDP, Meilen) fand grundsätzlich lobende Worte für das Hilfspaket: «Der Sauerstoff für die Unternehmen bedeutet in diesem Fall Liquidität.» Gut sei, dass der Kanton sich darauf beschränke, Bürgschaften für Kreditausfälle zu übernehmen.

«Das Massnahmenpaket kommt keine Minute zu früh», sagte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Bereits jetzt sei schweizweit Kurzarbeit für rund 700’000 Personen angemeldet, wovon ein grosser Teil den Kanton Zürich betreffe.