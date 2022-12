Wasserversorgung in Zürich – Kantonsrat sagt einstimmig Ja zum neuen Wassergesetz Das Parlament konnte sich auf einen Konsens einigen. Eine weitere Volksabstimmung ist allerdings noch nicht ausgeschlossen.

Der Kantonsrat hat am Montag dem neuen Wassergesetz zugestimmt. Es enthält unter anderem ein Privatisierungsverbot für die Trinkwasserversorgung. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Der Zürcher Kantonsrat hat in seiner Sitzung am Montagmorgen über das neue Wassergesetz abgestimmt. 173 Kantonsrätinnen und Kantonsräte sagten Ja. Nein-Stimmen und Enthaltungen gab es keine.

Das neue Wassergesetz, welches zwei alte Gesetze ersetzen und unter anderem den Hochwasserschutz sowie die Wasserversorgung oder die Abwasserreinigung regeln soll, beschäftigt den Kantonsrat schon seit sieben Jahren.

Privatisierung nicht mehr möglich

Die Zürcher Stimmberechtigten hatten 2019 eine erste Version des Gesetzes abgelehnt. Die Gegnerinnen und Gegner kritisierten damals unter anderem, dass damit eine Privatisierung der Trinkwasserversorgung möglich gewesen wäre.

Diesen Passus hat der Kantonsrat korrigiert. Neu ist nun festgeschrieben, dass die «Ausgliederung auf juristische Personen nur zulässig ist, wenn eine oder mehrere Gemeinden über das ganze Kapital oder alle Stimmrechte» verfügen. Ausnahmen gibt es für Genossenschaften, die in Gemeinden bereits heute für die Trinkwasserversorgung zuständig sind.

Auch in einem zweiten umstrittenen Punkt konnte ein Konsens gefunden werden: der Renaturierung der Gewässer. Landwirtinnen und Landwirte befürchten durch das Ausweiten des Gewässerraums den Verlust von Ackerland, weshalb ein Referendum durch die Bauernverbände drohte.

«Gleichermassen» ist das Zauberwort

Auf Antrag von SVP-Kantonsrätin Sandra Bossert (Wädenswil) wurde die Ausformulierung des Gesetztes nun geschärft: Bei der Revitalisierung von Gewässern sind künftig «die weiteren öffentlichen Interessen gleichermassen zu beachten» – also sowohl das Interesse am Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen als auch der Erholungsnutzen für die Bevölkerung.

Mit der einstimmigen Annahme des neuen Gesetzes sei von landwirtschaftlicher Seite kein Referendum mehr zu erwarten, sagen die SVP-Mitglieder Sandra Bossert und Martin Hübscher (Wiesendangen) gegenüber der NZZ. Hübscher ist Vorstandsmitglied des Zürcher Bauernverbandes.

Streitpunkt Seeufer

Ganz ausgeschlossen ist eine weitere Abstimmung gemäss NZZ noch nicht. Es geht um Sonderregelungen für Seeanwohner, welche vielen Stimmberechtigten im Jahr 2019 sauer aufstiessen. Diese hätten mit dem ersten Wassergesetz einen speziellen Eigentumsschutz genossen, was unter anderem die Umsetzung eines Seeuferwegs erschwert habe.

Nun soll bei der Festlegung des Gewässerraums «nach Möglichkeit auf bestehende Nutzungen Rücksicht genommen werden». Dass im Gesetz der Begriff des Privateigentums nicht einmal Erwähnung finde, sei an der Grenze des Akzeptablen, schrieb der Hauseigentümerverband (HEV) in einer Mitteilung. Der HEV Zürich will das Thema noch diese Woche an einer Vorstandssitzung beraten.

tif/SDA

