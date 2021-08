Bahnverkehr ausbauen – Kantonsrat unterstützt Weinländer ÖV-Wunschzettel – vorläufig Die meisten Fraktionen im Kantonsparlament lehnten die Einzelinitiative eines Adlikers ab. Und trotzdem findet das Anliegen einstweilige Unterstützung. Markus Brupbacher

Die Eisenbahnbrücke über die Thur östlich von Andelfingen: Hier verkehren die Züge auf der Strecke Winterthur–Schaffhausen. Foto: Enzo Lopardo

Dass eine Einzelinitiative vom Kantonsrat unterstützt wird, kommt selten vor. Das geschieht, wenn mindestens 60 Rätinnen und Räte die Initiative einer einzelnen, stimmberechtigten Person vorläufig unterstützen. Die Unterstützung bewirkt, dass der Regierungsrat einen Bericht samt Antrag dazu verfasst und diesen danach dem Parlament vorlegt.

Am Montagmorgen hat es geklappt mit der Einzelinitiative von Linus Meier aus Adlikon. Sie fordert eine ganze Reihe von Verbesserungen und Ausbauten auf den zwei Weinländer Bahnlinien von Winterthur nach Schaffhausen und von Winterthur nach Stein am Rhein. 63 Kantonsräte – also 3 mehr als nötig – unterstützten die Initiative vorläufig.