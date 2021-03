Universitätsspital Zürich – Kantonsrat wehrt sich in der Unispital-Affäre Fünf Parteien verteidigen die Ergebnisse ihrer Untersuchung – und werfen dieser Zeitung einseitige Berichterstattung vor. Daniel Schneebeli

Eingang zum Universitätsspital. Foto: Urs Jaudas

Die Fraktionen von SVP, FDP, SP, GLP und Grünen haben am Montag in einer gemeinsamen Erklärung im Kantonsrat die Arbeit der Untersuchungskommission in der Affäre um das Zürcher Universitätsspital verteidigt. In dieser Zeitung war die Kommission kritisiert worden, weil sie den Whistleblower in der Affäre als politisches Aufsichtsgremium namentlich nennt und kritisiert, obwohl die zahlreichen Missstände erst dank ihm ans Licht kamen.

Die fünf Fraktionen entgegnen, die Kommission habe die Skandale differenziert dargestellt und sachlich kommentiert. Sie spare auch nicht mit Selbstkritik. Dieser Zeitung werfen die fünf Parteien eine einseitige Berichterstattung vor. Sie habe sich als Sprachrohr des Whistleblowers instrumentalisieren lassen. Dieser sei zudem nicht von der Kommission geoutet worden, sein Name sei zuvor schon in den Medien genannt worden.

Die fünf Parteien sind jene, die auch in der Untersuchungskommission vertreten sind. Nicht unterzeichnet ist die Erklärung von CVP, EVP und AL. Die Kommission hat am letzten Donnerstag ihre Untersuchungsergebnisse veröffentlicht und 75 Empfehlungen zur Behebung der Missstände an mehreren Kliniken des Unispitals abgegeben.