Lehrermangel in Zürich – Kantonsrat will unqualifizierte Lehrer länger unterrichten lassen Die rund 500 Lehrerinnen und Lehrer ohne Ausbildung sollen länger als ein Jahr unterrichten dürfen. Der Kantonsrat hat ein entsprechendes Postulat überwiesen. Die Bildungsdirektorin hat andere Pläne.

Derzeit stehen zahlreiche Lehrkräfte ohne Ausbildung vor Zürcher Klassen. SVP und FDP wollen diese länger als ein Jahr unterrichten lassen. Der Regierungsrat will hingegen, dass sie eine Ausbildung an der PH machen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Wegen des Lehrermangels dürfen seit den Sommerferien erstmals auch Personen ohne Lehrerdiplom vor eine Klasse stehen. Im Kanton Zürich sind dies etwa 500 von insgesamt 18’000 Lehrpersonen.

Diese Anstellungen sind bisher auf ein Jahr begrenzt. Danach sollen die Aushilfslehrer eine reguläre Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule (PH) beginnen, so wünscht es die Bildungsdirektion.

Prinzip Hoffnung bei der Bildungsdirektion

FDP und SVP fürchten jedoch, dass die Begrenzung auf ein Jahr der falsche Weg sein könnte, quasi «Pflästerli-Politik», weil sich die Lage bis im kommenden Sommer kaum geändert haben dürfte. Das Prinzip Hoffnung, mit dem die Bildungsdirektion arbeite, funktioniere nicht. Sie fordern deshalb, dass die Lehrerinnen und Lehrer ohne Ausbildung, die derzeit vor Zürcher Klassen stehen, länger als ein Jahr unterrichten dürfen. Sonst könnten sich Schulen in der absurden Situation wiederfinden, Lehrpersonen ohne Zulassung, in die sie bereits viel Aufwand gesteckt hätten, durch neue Unqualifizierte ersetzen zu müssen.

Der Kantonsrat hat am Montag das dringliche Postulat von SVP und FDP mit 116 zu 49 Stimmen überwiesen.

Steiner will Mitte November Bedingungen kommunizieren

«Das Postulat rennt an sich offene Türen ein», sagte Steiner in der Debatte. Aber es sei das falsche Instrument. Statt diese Leute einfach weiter unqualifiziert unterrichten zu lassen, will Steiner ihre Anstellung an eine Teilzeitausbildung an der PH knüpfen.

So könnten sie nebenbei unterrichten und hätten eine Perspektive an der Schule. Mitte November will sie die Bedingungen kommunizieren, unter denen die Interessierten in die Quereinsteiger-Ausbildung aufgenommen werden.

«Diese Aufnahmen sind ‹sur dossier›», sagte Steiner weiter. Bei jedem Fall wird also einzeln entschieden, ob sich jemand für die Ausbildung eignet oder nicht.

Steiner war zuletzt immer wieder kritisiert worden, dass sie nichts gegen den Lehrermangel unternehme. Für Schlagzeilen sorgten vergangene Woche Medienberichte, die zeigten, dass ihre «Taskforce» gegen Lehrermangel gar nicht aktiv ist.

