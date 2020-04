Corona-Krise in Winterthur – Kantonsspital und Lindberg kooperieren in der Pandemievorsorge Dank einer Kooperation mit dem Kantonsspital Winterthur in der Corona-Vorsorge werden in der Privatklinik Lindberg Kapazitäten freigespielt. Jetzt hofft das Spital auf den Bundesrat. Marc Leutenegger

Die Privatklinik Lindberg kann einen Teil ihrer Corona-Massnahmen aussetzen, dank einer Kooperation. Foto: Moritz Hager

Für den Fall, dass die Kapazitäten im Grossraum Winterthur während der Corona-Pandemie knapp werden, haben das Kantonsspital Winterthur und die Privatklinik Lindberg eine Zusammenarbeitsvereinbarung unterzeichnet. So steht es in einer am Mittwoch von beiden Spitälern verschickten Mitteilung. Ziel der Vereinbarung sei es, die in Winterthur vorhandenen Ressourcen während der Corona-Krise möglichst effizient zu nutzen. Bislang waren die Intensivpflegeplätze in der Stadt allerdings zu keinem Zeitpunkt der Pandemie voll belegt, und die Schweiz verzeichnet bei den Neuinfektionen seit Tagen rückläufige Zahlen.