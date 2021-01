Spitäler in Winterthur – Kantonsspital verliert drei Chefchirurgen ans Lindberg Gleich drei Top-Orthopäden und Traumatologen verlassen gemeinsam das Kantonsspital Winterthur und gründen in der Privatklinik Lindberg eine eigene Praxis. Es sind nicht die ersten Abgänge in diese Richtung. Till Hirsekorn

Es zieht immer mehr Topärzte vom Kantonsspital Winterthur in die Klinik Lindberg, die per Luftlinie nur 200 Meter entfernt ist. Foto: Moritz Hager

Ein Klinikleiter und zwei Chefärzte verlassen das Kantonsspital Winterthur (KSW) schon im Sommer. Sie gründen an der Privatklinik Lindberg eine eigene Praxis.

Diese drei Abgänge sind gewichtig, und sie kommen Knall auf Fall. So kurzfristig, dass das KSW am Dienstagvormittag in einer Medienmitteilung «über die Hintergründe» informieren wollte. Per Anfang August wechseln gleich drei Chefchirurgen vom Departement Chirurgie des KSW an die Privatklinik Lindberg. Dort gründen sie eine eigene Gemeinschaftspraxis und operieren als Belegärzte weiter.

Der Aderlass betrifft die Klinik für Orthopädie und Traumatologie des Departements Chirurgie: Deren Leiter und Chefarzt Peter Koch, der Chefarzt Hüftchirurgie Fabian Kalberer und der Leiter der Schulterchirurgie Markus Pisan ziehen weiter ans Lindberg.