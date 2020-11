Coronavirus in Winterthur – Kantonsspital verschiebt noch keine Operationen Am KSW hat es derzeit genauso viele Covid-Patienten wie zu den Spitzenzeiten im Frühling. Dennoch handelt man jetzt anders. Thomas Münzel

Das Kantonsspital Winterthur führt vorerst weiterhin auch nicht dringliche Operationen durch. Foto: Marc Dahinden

Am vergangenen Samstag wurden am Kantonsspital Winterthur total 35 Covid-Patienten stationär behandelt. Damit wurde der Höchststand vom Frühling egalisiert. Doch im Unterschied zu damals, als man vermehrt planbare Operationen zu verschieben begann, wartet man dieses Mal noch zu. Und dies, obschon Bundesrat Alain Berset die Spitäler kürzlich eindringlich dazu aufgerufen hatte, auf alle Wahleingriffe zu verzichten. Er rief zur Solidarität mit den Westschweizer Kantonen auf, deren Spitäler am Anschlag sind.

Das KSW reagiert gelassen auf diesen Aufruf. Man verfüge derzeit über genügend personelle Ressourcen, um sowohl Covid- als auch Notfallpatienten zu behandeln, schreibt das Spital auf Anfrage. Aber auch für planbare Operationen habe man noch genügend Kapazität. Deshalb seien bis heute praktisch keine Wahleingriffe abgesagt worden.