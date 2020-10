Reaktion auf hohe Nachfrage nach Covid-Tests – Kantonsspital Winterthur baut Corona-Testzentrum um Um lange Wartezeiten in der Kälte zu minimieren, macht das KSW sein Covid-Testzentrum jetzt wintertauglich – und führt zudem zwei Reihen mit einem Ticketing-System ein. Thomas Münzel

Triage-Eingang für Corona-Tests beim KSW: Heute startet der circa einwöchige Umbau des Corona-Testzentrums beim Kantonsspital. Die Wartenden sollen einen Wetter- und Kälteschutz erhalten. Zudem will man ein Ticketing-System mit zwei Wartereihen einführen. Foto: Enzo Lopardo

Der Andrang auf das Corona-Testzentrum beim Kantonsspital Winterthur ist gross. Und es gibt keine Anzeichen, dass die Nachfrage demnächst nachlassen wird. Im Gegenteil: «In den kommenden Wochen und Monaten ist mit einer weiteren Zunahme an Covid-Tests zu rechnen», schreibt das Kantonsspital am Montag in einer Medienmitteilung. «Einerseits weil die kalte Jahreszeit die Ausbreitung des Virus begünstigt, andererseits, weil sich die Symptome von Erkältungen und grippeähnlichen Erkrankungen nicht von Covid-19 unterscheiden lassen.»

Das Spital sieht sich deshalb jetzt gezwungen zu reagieren. Es startet heute mit einem circa einwöchigen Umbau des Corona-Testzentrums. Die Wartenden sollen einen Wetter- und Kälteschutz erhalten. Zudem soll eine Online-Anmeldung für Covid-Tests sowie zwei Wartereihen mit einem Ticketing-System eingeführt werden. Da die Umbauarbeiten während des laufenden Betriebs erfolgen, wird es zu Umstellungen der Ein- und Ausgänge kommen, nicht aber zu einem Betriebsunterbruch.