Coronavirus am KSW – Kantonsspital Winterthur ist parat für zweite Corona-Welle Am Kantonsspital werden derzeit so viele Corona-Tests durchgeführt wie zu Spitzenzeiten im März. Allein in den letzten Tagen gab es fünf neue Covid-19-Fälle. Thomas Münzel

Schlange stehen vor dem Triage-Eingang für Corona-Tests beim KSW: In den letzten sieben Tagen wurden am KSW über 700 Corona-Tests durchgeführt. Darunter waren insbesondere viele Kinder und Jugendliche. Bild: Enzo Lopardo

So schnell kanns gehen: Erst vor wenigen Wochen wurde am Kantonsspital Winterthur der letzte Patient, der noch auf der Corona-Station betreut wurde, aus der Spitalpflege entlassen. Jetzt wurde aber bekannt, dass seit kurzem wieder ein Covid-19-Patient am KSW stationär behandelt werden muss. «Sein Gesundheitszustand ist stabil», sagt KSW-Sprecher André Haas.