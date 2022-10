Vom Wunderkind zum Antisemiten – Kanye West vor dem Abgrund Kanye West galt als musikalisches und modisches Genie. Doch seine antisemitischen Ausfälle waren zu viel: Hollywood, die Modeindustrie und vor allem Adidas wenden sich ab. Michèle Binswanger Lisa Füllemann

Rapper und Designer Kanye West ist bekannt für seine Kontroversen. Mit seinen jüngsten Aussagen hat er jedoch eine rote Linie überschritten. Bild: PD

Ist das Kunst, Provokation oder Symptom einer Persönlichkeitsstörung? Das fragte sich das interessierte Publikum bei Kanye West anlässlich seines erratischen Verhaltens schon öfter. Doch Mitgefühl und Verständnis überwogen jeweils, man verzieh Kanye bis vor kurzem fast alles. Mit seinen antisemitischen Ausfällen seit Anfang Oktober hat der Rapper nun aber eine rote Linie überschritten. Wir zeigen seinen Fall in 8 Punkten.

Adidas hat genug

Es war ein typisches Kanye-Statement, voller Selbstüberschätzung und jenseits der Realität: «Ich könnte anti-semitische Sachen sagen, und Adidas könnte mich nicht fallen lassen», verkündete er am 16. Oktober in einem Podcast und fragte provokativ: «Was jetzt?» Lange schwieg Adidas dazu, auch als der Hashtag #BoycottAdidas zu trenden begann. Dies war auch deshalb heikel, weil Adi Dassler, der Gründer von Adidas, NSDAP-Mitglied war.

Am Dienstag folgte nun die Quittung: Der Sportartikelriese beendet offiziell die langjährige Zusammenarbeit mit dem Rapper. «Die jüngsten Äusserungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich», heisst es in einer Mitteilung von Adidas.

Die Produktion von Produkten der Marke Yeezy werde eingestellt und alle Zahlungen an Kanye und seine Unternehmen gestoppt. Der Konzern erwartet dadurch kurzfristig bis zu 250 Millionen Euro weniger Nettogewinn in diesem Jahr. Und auch Kanye dürfte finanziell bluten: Wie « Forbes » berichtet, wird er nach dem geplatzten Adidas-Deal sehr wahrscheinlich seinen Milliardärstatus verlieren. Wests Nettovermögen wird zurzeit auf rund zwei Milliarden Dollar geschätzt.

Fox News leakt Verschwörungstheorien



Begonnen hatte alles Anfang Oktober, als Kanye wegen seiner «White Lives Matter»-Shirts massiv in die Kritik geriet. Später spricht er darüber in einer Fox-News-Sendung mit Moderator Tucker Carlson und behauptet im Interview, das Abraham-Abkommen zwischen Israel, den Vereinigten Emiraten und Bahrain 2020 sei lediglich unterzeichnet worden, damit die Familie von Donald Trumps jüdischem Schwiegersohn Jared Kushner «Geld machen» könne.

Später gelangt ein von Fox News unveröffentlichter Ausschnitt aus dem Interview an die Öffentlichkeit, in dem Kanye weitere antisemitische Verschwörungstheorien von sich gibt. Etwa, dass die amerikanische NGO Planned Parenthood gemeinsam mit dem Ku-Klux-Klan gegründet worden sei, «um die jüdische Bevölkerung zu kontrollieren». Planned Parenthood bietet Hilfe in den Bereichen Sexualmedizin und Familienplanung an und führt in seinen Gesundheitszentren auch Abtreibungen durch.

Instagram sperrt Kanye

Kanye beschuldigte Rapper Sean «Diddy» Combs, von den Juden kontrolliert zu werden. Bild: Screenshot Instagram

Am 7. Oktober sperrt Instagram Kanyes Account für 24 Stunden, nachdem er einen Screenshot seiner Textnachrichten an Rapper Sean «Diddy» Combs postet. Darin beschuldigt er seinen langjährigen Kollegen, von den Juden kontrolliert zu werden.

Twitter sperrt Kanye

Am 9. Oktober wird Kanye auch vom Kurznachrichtendienst Twitter gesperrt, nachdem er in einem Beitrag gedroht hat, ein «death con 3» – gemeint ist wohl die erhöhte Einsatzstufe des amerikanischen Militärs namens «Defcon 3» – gegen die jüdische Gemeinde vorzubereiten. Zurzeit ist Kanyes Account zwar aktiv, er kann jedoch noch immer keine Tweets verfassen.

Kanye will Parler kaufen

Von Twitter verstossen, kündigte der Rapper am 17. Oktober an, die umstrittene Social-Media-Plattform Parler kaufen zu wollen. Die App ist insbesondere bei rechtskonservativen Trump-Supportern und Rechtsextremen beliebt, die aufgrund ihrer Hassreden auf Social-Media-Plattformen gesperrt wurden. Parler geriet vor allem in die Schlagzeilen, weil sie genutzt wurde, um den Sturm aufs Capitol im Januar 2021 zu koordinieren.

Neonazis feiern Kanye

Dass Kanyes Worte nicht einfach im luftleeren Raum stattfinden, sondern reale Wirkungen haben, zeigte sich am vergangenen Wochenende. Am Samstag sorgt eine Gruppe von Neonazis für Aufruhr, als sie auf einer Autobahnbrücke in Los Angeles Transparente mit der Aufschrift «Kanye hat recht, was die Juden angeht» hochhält und die Autofahrer dazu aufruft, zu hupen, wenn sie dem zustimmen.

Wie Fotos auf Social Media zeigen, machen die Mitwirkenden dabei den Hitlergruss. Hinter der Aktion steckt gemäss Medienberichten die amerikanische Goyim Defense League, eine antisemitische Hassgruppe und ein Netzwerk von Verschwörungstheoretikern, die bisher vor allem auf Social Media aktiv war.

Hollywood wendet sich ab

Angesichts dieser Vorfälle beginnen Prominente auf Social Media zu reagieren. So teilten Komikerin Amy Schumer und auch Kanyes Ex-Schwägerin Khloé Kardashian einen Instagram-Post, in dem «Ich unterstütze meine jüdischen Freunde und jüdische Menschen» steht.

Auch Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian äusserte sich am Montag in einem Tweet zu den Vorfällen: «Hassreden sind nie in Ordnung oder entschuldbar. Ich stehe an der Seite der jüdischen Gemeinschaft und rufe dazu auf, der schrecklichen Gewalt und der hasserfüllten Rhetorik gegen sie ein sofortiges Ende zu setzen.»

Balenciaga wendet sich ab

Am 21. Oktober vermeldete das Modehaus Balenciaga, es beende seine Geschäftsbeziehungen zu Kanye. Zuvor hatte man bei Balenciaga Bilder von Modeschauen in Zusammenarbeit mit dem Künstler von der Website entfernt. «Balenciaga unterhält keine Beziehung mehr zu dem Künstler und plant auch keine weiteren Projekte mit ihm», so das Statement des Luxuskonzerns Kering, zu dem Balenciaga gehört. Damit ist Balenciaga das erste Modehaus, das seine Verbindungen zu Kanye kappt.

Michèle Binswanger schreibt über Menschen, ihre Geschichten und macht vertiefte Recherchen. Sie wurde 2016, 2017 und 2018 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Heute leitet sie zusammen mit Philippe Zweifel das Ressort Kultur, Leben, Wissen, Service der Sonntagszeitung und Mantel-Redaktionen. Mehr Infos @mbinswanger Lisa Füllemann ist Redaktorin im Ressort Leben. Sie hat an der Universität Zürich Geschichte und Deutsche Literaturwissenschaft studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.