Gezielte Aktion – Kapo legt 87 zu laute Autos still In den Sommermonaten ging die Kantonspolizei Zürich gezielt gegen Autoposer vor. Bei 17 Kontrollen wurden über 100 Fahrzeuge beanstandet.

Grossaktion gegen getunte Autos: Die Kantonspolizei legte innerhalb von drei Monaten 87 Autos still. Symbolfoto: Archiv

Die Autoposer standen in diesem Sommer vermehrt in den Schlagzeilen, immer wieder monierten Anwohner von Tankstellen und anderen Hotspots nächtlichen Lärm. Die Kantonspolizei legte in den vergangenen drei Monaten einen Fokus auf diese Autoposer. Bei 17 Kontrollen auf dem ganzen Kantonsgebiet wurden 109 Autos beanstandet. Viele davon wegen einer «manipulierten Auspuffanlage», wie die Kapo schreibt.

87 Autos wurden von der Kantonspolizei stillgelegt. In 85 Fällen davon mussten die Besitzer die Autos in die Garage abschleppen und die Originalteile wieder einbauen lassen. «Auf eigene Rechnung», wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich sagt. Vor der erneuten Inverkehrssetzung müssen die Autos vorgeführt werden.

In zwei Fällen stellte die Kantonspolizei das Auto gar sicher. Das sei der Fall, wenn vertieftere Abklärungen gemacht werden müssen. Die restlichen 22 Fälle konnten mit Beanstandungen gelöst werden, schreibt die Kapo.

