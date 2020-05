Nach Schiesserei in Zürich – Kapo setzt Belohnung auf Täter-Trio aus Die Kantonspolizei Zürich bittet die Bevölkerung um Hilfe und schreibt eine Prämie von bis zu 5000 Franken aus. Gregory von Ballmoos

Auch die Mobile Einsatzzentrale war im Dezember vor Ort. Screenshot Tamedia Video

Ein 32-jähriger Mann wurde im Dezember 2019 in Zürich Seebach von drei Unbekannten verfolgt. Eine Augenzeugin erzählte damals gegenüber 20 Minuten: «Als sie ihn einholten, gab einer der Männer drei oder vier Schüsse ab.» Der Mann erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen, wie die Kantonspolizei damals schrieb. Und: Die weiteren Ermittlungen würden durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich aufgenommen.

Nun ein gutes halbes Jahr später informiert die Kantonspolizei Zürich erneut in diesem Fall. Der Wissenstand? Nicht viel besser, die Kapo tappt im Dunkeln. In der Mitteilung heisst es: «Trotz intensiven Ermittlungen und zahlreichen Befragungen der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I konnte die Tat noch nicht geklärt werden.» Nun schreibt die Kantonspolizei eine Belohnung über 5000 Franken für Hinweise zur Täterschaft aus. Sie sucht drei Männer mit folgendem Signalement.

Täter 1

Beim Täter 1 handelt es sich um den Schützen. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und ungefähr 175 bis 185 cm gross, hat eine korpulente Statur und eine Halbglatze. Er trug eine blaue Bomberjacke mit Aufschrift.

Täter 2

Der zweite Täter war deutlich jünger. Er ist etwa 20 bis 25 jährig, zwischen 175 bis 185 cm gross, schlanke Statur, hatte schwarzes gewelltes Haar, trug einen schlabbrigen Trainingsanzug.

Täter 3

Auch der dritte Gesuchte ist jünger als der Schütze. Er ist ebenfalls etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 170 bis 180 cm gross und hat eine schlanke Statur. Er trug eine helle Jacke oder Pullover mit Kapuze, zerrissene Jeans, weisse Schuhe und eine dunkle Baseball-Mütze.

Wer Angaben zu diesen drei Männern machen kann, soll sich mit der Kantonspolizei (0442472211) in Verbindung setzten.