Kunstschau in Elsau – Karikaturen sorgten für gute Laune Peter Gut, Roland Hotz und Timmermahn haben künstlerisch nichts miteinander zu tun. Doch die Präsentation der drei Künstler «Im Tenn» ist eine runde Sache. Gabriele Spiller Text , Enzo Lopardo Fotos

Peter Gut zeigt 109 Zeichnungen. Foto: Enzo Lopardo

Der Tenn der Familie Hugi hat sich zu einem beeindruckenden Kunstort in Elsau entwickelt. Das zeigte sich auch am Freitag, als über 100 Gäste zur Vernissage der Ausstellung «Roland Hotz – Peter Gut – Timmermahn» erschienen. In vielen «Dorfgalerien» wäre schon jeder einzelne dieser Künstler ein Highlight. Bei den Mäzenen Johanna und Andreas Hugi versammeln sich die drei harmonisch zu einer höchst unterhaltsamen Darbietung.