Ausstellung in Elsau – Karikaturist Peter Hürzeler zeigt seine Gartenphase Auf vergrösserter Ausstellungsfläche gibt es im Elsauer Kulturraum «Im Tenn» seit Samstag wieder Kunst zu sehen – unter anderem vom bekannten Karikaturisten Peter Hürzeler. Nicole Döbeli

Statt Karikaturen hat Peter Hürzeler abstrakte Aquarell-Gemälde von Tulpen und Gartenlandschaften beigesteuert. Foto: Madeleine Schoder

«Ich bin positiv überrascht, dass trotz Corona so viele Leute gekommen sind», sagt Andreas Hugi, der den Kulturraum «Im Tenn» gemeinsam mit Hanspeter Schneider betreibt. Rund 100 kunstinteressierte Personen haben sich am Samstagabend in Elsau eingefunden, um dort die Vernissage zur aktuellen Ausstellung zu besuchen.