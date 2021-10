Präsidentenwahl von Gastro Zürich – Karl Fatzer will oberster Wirt werden In Winterthur ist Karl «Kari» Fatzer eine Gastrogrösse. Auf das Präsidium von Gastro Zürich rechnet sich der Cappuccino-Wirt kurz vor der Wahl indes keine grossen Chancen aus. Delia Bachmann

Karl Fatzer führt das Cappuccino in der Altstadt und war zehn Jahre lang Präsident von Gastro Winterthur. Foto: Enzo Lopardo

Am Montag wählen die Mitglieder des kantonalen Wirteverbands einen neuen Präsidenten. Und beenden damit – zumindest vorläufig – den Kulturkampf zwischen der alten Wirtegarde und den jungen Wilden. Dieser brach aus, weil Ernst Bachmann abtreten muss. Der 75-jährige Wirt steht seit 23 Jahren an der Spitze von Gastro Zürich und darf sich wegen seines Alters nicht mehr zur Wahl stellen.

Der fünfköpfige Vorstand einigte sich zunächst auf einen Nachfolger aus den eigenen Reihen: Karl «Kari» Fatzer. Der 60-jährige Wirt aus Winterthur führt in der Obergasse das Cappuccino. Er startete als einziger offizieller Kandidat und somit als Favorit ins Rennen: «Das kam nicht so gut an», sagt Fatzer am Freitag vor der Wahl. Auf die Frage, ob er zuversichtlich sei, antwortet er: «Ich hoffe auf die Vernunft der Delegierten.»