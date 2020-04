Landluft-Kolumne – Kartoffeln und Krisenkitsch Gärtnern fürs Seelenheil in Zeiten von Corona. Markus Brupbacher

Cartoon: Ruedi Widmer

Ich wollte nicht darüber schreiben. Und tue es doch – Gärtnern in Zeiten von Corona. Beim Jäten, Hacken, Säen und Giessen wuchern die Gedanken im Kopf. Aber ich finde sie kitschig, die «ausserordentliche Lage» verklärend. Ich kompostiere sie alle. Nur ein böses, abschätziges Wort bleibt hängen: Krisenkitsch. Daran halte ich mich nun und überspringe das Thema wie im Stabhochsprung. Abstand halten durch Abschätzigkeit.

Urban Gardening boomt in der Krisenzeit. Zum ersten Mal wühlen gspürige Städter in der Erde, beseelt von Selbstversorgerfantasien. So lange, bis der Wochenmarkt wieder offen hat und die eigenen Pflänzchen unter der Sommersonne verdorren, im Unkraut untergehen. Oder sie fliehen mit dem E-Bike aufs Land, beschönigen das Landleben und wollen Bauern bei der Ernte helfen. Also solange die Sonne scheint. Und sie lechzen nach Blumengeschichten und Kuchenrezepten in der Zeitung, garantiert zu hundert Prozent coronafrei. Das war jetzt abschätzig.

Monate vor Corona kritisierte ein Teilnehmer einer TV-Diskussionsrunde die zunehmend unpolitische Schweizer Bevölkerung. Es sei ja bald wie zu Zeiten des Biedermeier, als sich die Leute aus dem Politischen zurückzogen und stattdessen Kuchen buken. Oder gärtnerten. Das fand ich abschätzig. «Blöde Cheib», dachte ich.

Als sich Mitte März die Ladenregale mit Kartoffeln und Büchsenbohnen leerten, kochte ich zu Hause meine eigenen Herdöpfel und Bohnen. Da war ich plötzlich gerührt. Dieses kitschige Gefühl, worüber ich ja gar nicht schreiben wollte. Gärtnern in der Überflussgesellschaft mag bieder, kitschig sein. Aber es macht glücklich, auch ohne Corona.