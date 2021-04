Wahlen in Winterthur – Kaspar Bopp will Stadtpräsident werden Die SP schickt ihren Finanzvorsteher Kaspar Bopp ins Rennen ums Stadtpräsidium. Gewählt wird 2022. Till Hirsekorn

Kommt es 2022 zum Duell? Kaspar Bopp und Stadtpräsident Michael Künzle während einer Gemeinderatssitzung im Gespräch. Daneben Baustadträtin Christa Meier (SP).

Foto: Marc Dahinden

02.12.2019 Landbote

Die SP Winterthur greift nach dem Stadtpräsidium. Ihr Kandidat: Finanzvorsteher Kaspar Bopp. Er fordert den amtierenden Michael Künzle (CVP) heraus. Das hat das SP-Stadtrats-Trio um Bopp, Nicolas Galladé und Christa Meier heute Nachmittag an einer Medienkonferenz angekündigt.



Ob Künzle (56) erneut antritt, hat er noch nicht bekanntgegeben. Er amtet seit fast 10 Jahren als Stapi. Vorher war er Sicherheitsvorsteher.



Damit könnte es am 13. Februar 2022 erneut zum Duell SP vs. CVP kommen. 2018 war in einem zweiten Wahlgang Yvonne Beutler gegen Künzle angetreten, unterlag aber mit 12642 zu 15‘817 Stimmen letztlich deutlich und trat im Folgejahr zurück.