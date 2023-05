Geldberater: Tipps zur Anlagestrategie – Kassenobligation oder Fonds? Von Anlagehorizont bis Zinsentwicklung: Kassenobligationen versprechen mehr Sicherheit. Doch letztlich sollte man nur Anlagen kaufen, von denen man überzeugt ist. Martin Spieler

Alles auf Kassenobligationen setzen? Da die Zinsen weiter nach oben zeigen, könnte sich ein gestaffelter Einstieg auszahlen. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich möchte 50'000 CHF in Kassenobligationen der Migros Bank investieren. Mein junger, freundlicher Berater meint, ich soll noch warten, da die Zinsen ziemlich sicher noch steigen werden. Er hofft natürlich, dass ich noch mehr Geld in Fonds investiere. Ich selber habe damit Mühe, da ich in den nächsten 10 Jahren keinen Rappen davon sehen werde oder am Schluss sogar einen Verlust habe. Was meinen Sie? Leserfrage von E.K.