Tierquäler in Winterthur unterwegs – Kater Filou erholt sich von Luftgewehr-Angriff Dem angeschossenen Kater aus dem Steinacker-Quartier geht es besser, sagt sein Besitzer SVP-Kantonsrat René Isler. Gregory von Ballmoos

Filou erholt sich von der Operation. Dem Kater von Kantonsrat und Polizist René Isler wurde ein Luftgewehrprojektil aus der rechten Schulter geschnitten. PD/René Isler

«Es geht ihm gut», sagt René Isler am Telefon. Er – das ist Filou. Ein schwarz-weisser Kater mit einer Schusswunde an der rechten Schulter. Die Stadtpolizei Winterthur schreibt in ihrer Mitteilung, dass Filou wohl zwischen dem 5. und dem 18. Januar angeschossen wurde.

Wie lange Filou mit dem Projektil in der rechten Schulter lebte, weiss Besitzer Isler nicht. Äusserlich sei nichts zu sehen gewesen, so Isler. Aber manchmal habe sich der Kater etwas komisch bewegt und richtig springen konnte er nicht mehr, erzählt er. Zuerst glaubte Isler, dass Filou wieder einen Abszess hat. «Meine Frau meinte aber, ein Abszess sei nicht so hart», sagt Isler. Und sie hatte recht. Beim Tierarzt wurde Filou ein Projektil aus einem Luftgewehr entfernt.