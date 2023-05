Zell – Katholische Kirche widerspricht Kritik der Kirchenpflege Zell Nachdem die Kirchenpflege Zell am Montag mitgeteilt hatte, in corpore zurückzutreten, äussern sich Synodalrat, Aufsichtskommission und Generalvikar. Nicole Döbeli

Am Montag teilte die Kirchenpflege Zell mit, dass alle Mitglieder gemeinsam von ihren Ämtern zurücktreten werden. Als Gründe führte Präsident Christian Palm Uneinigkeiten mit Pfarrern und fehlendes Vertrauen der Gemeinde an. Zudem mangle es Synodalrat, Aufsichtskommission und dem Generalvikar an Bereitschaft, die bestehenden Probleme anzugehen: «Die Kirche tut sich schwer mit Transparenz und der Bereitschaft, ihre Strukturen zeitgemäss anzupassen.»

Die Katholische Kirche im Kanton Zürich äussert sich nun ihrerseits in einer Mitteilung und widerspricht. «Synodalrat, Aufsichtskommission und Generalvikar betonen, dass zahlreiche Gespräche auf den verschiedensten Ebenen geführt wurden, um eine gute Lösung für die Probleme der Kirchgemeinde Zell zu finden.» Trotz grosser Anstrengungen seitens der kantonalen Körperschaft wie des Generalvikariats sei das leider nicht gelungen. Alle Beteiligten bedauerten das zutiefst. Die Verantwortlichen der Katholischen Kirche im Kanton Zürich würden die Kirchgemeinde Zell auch weiterhin begleiten und unterstützen.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

