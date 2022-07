Kolumne Lomo – Katzenhaft rätselhaft Wer Katzen verstehen will, könnte verzweifeln. Der Verdacht liegt nahe: Die flauschigen Hausgenossen verwirren uns mit voller Absicht. Johannes Binotto

Ihren Lieblingsplatz wählen Katzen nach Kriterien, die dem Menschen verschlossen bleiben. Foto: Keystone

Katzen faszinieren mich. Genauer: Unsere Katze fasziniert mich. Und zwar durch ihr merkwürdiges Verhalten, das eine schräge Kombination aus Gewohnheit und Unberechenbarkeit ist.

Ich kenne ja Leute, die sehr unstet andauernd ihren Lebensstil ändern, und im Gegensatz dazu solche, die es sich am liebsten behaglich einrichten. Unsere Katze hingegen ist beides zugleich und dabei beides in Extremform.

Zum Beispiel liegt sie nicht bloss tage-, sondern monatelang immer auf demselben Plätzchen mit der Decke auf dem Sofa, einem Plätzchen, das mittlerweile ganz ihr gehört, und dann, von einem Tag auf den anderen, ist plötzlich der Sessel in der anderen Ecke der Stube ihr Stammplatz, von dem sie nicht mehr runtergehen will.

Stellen Sie sich mal vor, wie schräg das wäre, wenn wir uns so benehmen würden: Eines Morgens steh ich auf und entscheide spontan, dass mein Büro jetzt nicht mehr das Büro, sondern das Schlafzimmer und das Schlafzimmer das Büro ist, und zügle noch am selben Tag ohne irgendeine Erklärung.

Ich habe den beunruhigenden Verdacht, dass die Katze ein psychologisches Experiment mit uns durchführt.

Unsere Katze hat plötzlich auch angefangen, zu miauen, was sie vorher jahrelang nie gemacht hat. Da hat Ihre Arbeitskollegin, seit Sie sie kennen, immer nur Deutsch gesprochen, und dann redet sie auf einmal nach sieben Jahren nur noch Italienisch mit Ihnen.

Irgendeinen Anhaltspunkt, was es denn genau gewesen sein könnte, was bei unserer Katze denn unvermittelten Sinneswandel ausgelöst hat, suchen wir natürlich vergebens. Unterdessen hab ich ja bereits den beunruhigenden Verdacht, dass die Katze hier irgendein ausgefeiltes psychologisches Experiment mit uns durchführt und testen will, wie sehr sie uns verwirren kann.

Vielleicht ist sie auf dem alten Plätzchen auf dem Sofa überhaupt nur deswegen so lange geblieben, weil sie wusste, dass dann der plötzliche Wechsel auf den Sessel umso verblüffender sein würde. Vielleicht fand sie es auf dem Sofa eigentlich schon längst langweilig, aber dachte bei sich: «So, jetzt warte ich aber noch ein halbes Jahr, und wenn ich dann den Platz wechsle, drehen die Leute da, die mir das Futter hinstellen, sicher total durch.»

Und so vermute ich auch, dass sie, während sie nun auf dem Sessel vor sich hin döst, in ihrem hübschen Katzenkopf sicher bereits den nächsten Streich ausheckt. Was, das werden wir in einem Jahr sehen.

