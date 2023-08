Delikte wegen Sexsucht – Ex-Altersheimleiter aus Wädenswil zu drei Jahren Gefängnis verurteilt Um über 2 Millionen Franken hat ein 60-Jähriger das Alterszentrum Frohmatt in Wädenswil sowie eine Familienausgleichskasse geprellt. Am Mittwoch ist er verurteilt worden. Daniela Haag

Das Alterszentrum Frohmatt in Wädenswil ist um 200’000 Franken hintergangen worden. Foto: Moritz Hager

Zwölf Jahre lang hat der 60-Jährige seine beiden Arbeitgeber um über 2 Millionen Franken geprellt. In nicht einmal einer Stunde ist er am Mittwoch vom Bezirksgericht Zürich für seine Taten bestraft worden. Der ehemalige Geschäftsführer des Alterszentrums Frohmatt der Stadt Wädenswil sowie einer Familienausgleichskasse in Zürich erschien in Jeans und Poloshirt vor Gericht. Auf die Fragen des Richters antwortete er kurz und klar.