Grenzübertritte während NS-Regime – «Kaum jemand ist zum Vergnügen ein Flüchtling» Während der Nazidiktatur versuchten viele Juden und andere Verfolgte, von Österreich in die Schweiz zu entkommen. Das interaktive Projekt «Über die Grenze» zeichnet ihre Geschichten nach. Alexandra Föderl-Schmid

Die Familie Kreutner 1939: Jakob und Ida lebten mit Sohn Robert bis zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 in Wien. Sie flohen und gelangten beim vierten Versuch bei Hohenems über den Rhein in die Schweiz. Foto: PD

Jonathan Kreutner steht an diesem brütend heissen Julisonntag auf dem Schlossplatz von Hohenems und spricht von einem «Wunder». Dem Wunder, dass er hier sein kann, dass es ihn überhaupt gibt. Denn dass seine Grosseltern Jakob und Ida Kreutner – er blutig und bewusstlos geschlagen, sie versteckt in einem Schrank zusammen mit Kleinkind Robert – die Reichspogromnacht am 9. November 1938 in Wien überlebt haben, ist für ihn eben das, ein Wunder. «An diesem Tag wurde meinen Grosseltern klar, dass sie keine Österreicher mehr waren, sie waren als Juden in diesem Land nicht mehr geduldet», sagt ihr Enkel.



Seine Grosseltern packten einige wenige Sachen und fuhren mit dem Zug Richtung Westen – seinen Urgrossvater mussten sie in Wien zurücklassen, er überlebte die NS-Zeit nicht. Von Hohenems aus, das heute zum westlichsten österreichischen Bundesland Vorarlberg gehört, versuchten der schwer verletzte Grossvater und seine Grossmutter mit dem eineinhalbjährigen Kind dreimal vergeblich, den Rhein zu überqueren, um in die Schweiz zu gelangen. Am 29. November 1938 klappte die Flucht und damit die Rettung endlich.