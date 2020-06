Arbeitslosigkeit in Winterthur – Kaum mehr neue Arbeitslose Im Mai stabilisierte sich die Arbeitslosenquote, nachdem sie in den zwei Monaten davor stark anstieg. Delia Bachmann

Nach einem starken Anstieg im März und April, scheint sich die Arbeitslosenquote nun stabilisiert zu haben. Bild: Nicola Pitaro

Während des Lockdown kam es auch in Winterthur zu einem kleineren Ansturm auf die Arbeitsämter. Seit Beginn der Corona-Krise stieg die Arbeitslosenquote von 2,1 per Ende Februar auf 2,7 Prozent per Ende April. In absoluten Zahlen entsprach dies einem Plus von 500 auf 2529 Personen.

Nun scheint das Schlimmste überstanden zu sein. Während die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich um 0,1 auf 3,2 Prozent zunahm, blieb sie in Winterthur stabil bei 2,7 Prozent. Netto zählte die Stadt 59 Arbeitslose mehr als im Vormonat. «Mit der schrittweisen Lockerung der Pandemiemassnahmen beginnen sich grosse Teile des Arbeitsmarktes wieder zu erholen», schreibt das Amt für Wirtschaft und Arbeit (Awa) in einer Mitteilung.

Vorsicht – es gibt einige Unsicherheiten

Gleichzeitig warnt das Awa vor zu viel Optimismus. Die Unsicherheit über die Stärke der Erholung und der hohe Bezug von Kurzarbeit erlaubten noch kein Aufatmen. Das Amt geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit weiter ansteigt. Im Kanton Zürich sind aktuell rund 36 Prozent der Beschäftigten und etwa 68 Prozent der Betriebe in Kurzarbeit. «Nach dem Auslaufen wird sich zeigen, ob die Unternehmen die Corona-Krise auch ohne Kurzarbeit bewältigen können, oder ob es zu einem zeitlich verschobenen Stellenabbau kommt.»