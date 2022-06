Gemeindeversammlung in Henggart – Kein Fremdkapital: «Das macht uns sehr stark» Keine Schulden und eine Steuersenkung in den letzten vier Jahren: Die Weinländer Gemeinde Henggart steht auf finanziell gesunden Füssen. Markus Brupbacher

Blick auf die Gemeinde Henggart, die ohne Schulden dasteht. Foto: Madeleine Schoder

Henggart brauche kein Fremdkapital, «das macht unsere Gemeinde sehr stark», sagte Astrid Erdmann an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend. Die per 30. Juni abtretende Gemeinderätin war die letzten acht Jahre für die Finanzen zuständig und präsentierte an der Versammlung, an der knapp 60 Stimmberechtigte teilnahmen, die Jahresrechnung. Dank der wiederholt guten Rechnungsergebnisse «ist die Gemeinde Henggart momentan schuldenfrei», heisst es im Bericht zur Rechnung 2021. Höhere ordentliche Steuern und Grundstückgewinnsteuern führten zu einem Ergebnis, das um knapp 900’000 Franken besser ist als budgetiert.