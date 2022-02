Olympia-Riesenslalom der Frauen – Kein guter Start der Schweizerinnen

Ski alpin: Hector führt - die Schweizerinnen in Rücklage

Den Schweizer Frauen ist der Start in die olympischen Skirennen nicht wunschgemäss gelungen. Das Quartett mit Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Wendy Holdener und Camille Rast belegt die Plätze 8, 9, 10 und 12 und ist innert 22 Hundertstel klassiert. Der Abstand zum Bronzeplatz von Federica Brignone beträgt zwischen 1,09 und 1,31 Sekunden. Damit kann es im zweiten Lauf nur eine Devise geben: Vollgas.

Mit Sara Hector führt die Frau der Stunde. Die 29-jährige Schwedin hat seit dem 22. Dezember drei ihrer bisherigen Weltcup-Rennen gewonnen, alle im Riesenslalom und ist auch nun die Frau, die es zu schlagen gilt. Sie distanzierte die Österreicherin Katharina Truppe um drei Zehntelsekunden.

Nahe an den Toren, aber weit von der Spitze: Lara Gut-Behrami, die beste des Schweizer Quartetts. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami verlor im oberen Teil schon viel Zeit, und der Rückstand stieg kontinuierlich weiter an. Im Ziel leuchtete für die Tessinerin ein Rückstand von 1,51 Sekunden auf, was sie mit einer enttäuschten und zugleich verwunderten Geste kommentierte. Platz 8 ist gewiss weniger, als sich die Riesenslalom-Weltmeisterin von 2021 als Ausgangslage für den zweiten Durchgang gewünscht hatte, dass sie als beste Schweizerin in die Entscheidung ist in schwacher Trost.

Die kurze Piste «Ice River» forderte schon früh ein prominentes Opfer. Mikaela Shiffrin rutschte im oberen Teil weg, die US-Amerikanerin musste somit schon früh jegliche Hoffnungen auf die Wiederholung des Doppel-Olympiatriumphs von Pyeongchang begraben.

Zum zweiten Lauf wird um 7.30 Uhr Schweizer Zeit gestartet. Bereits auf 5 Uhr ist das gestern verschobene Männer-Abfahrtsrennen angesetzt. (mke)