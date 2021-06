Netto-null kommt ins Grundgesetz – Kein Klimanotstand, dafür ein Verfassungsartikel Der Schutz des Klimas wird zur Staatsbürgerpflicht. Hingegen wird der klimatische Notstand im Kanton Zürich nicht offiziell ausgerufen. Pascal Unternährer , Daniel Schneebeli

Vertreterinnen der Klimajugend verlangten 2019 als Eisbären verkleidet im Kantonsrat die Ausrufung des Klimanotstandes. Foto: Samuel Schalch

Am 11. März 2019 demonstrierten 100 Jugendliche vor dem Zürcher Rathaus, unter ihnen zehn «Eisbären». An diesem Tag erklärte der Kantonsrat zwei SP- und GLP-Postulate zum Klimanotstand für dringlich. Am 13. Mai 2019 war wieder Demo auf dem Limmatquai, es waren erneut Klimaaktivisten in Eisbärkostümen anwesend, und der Kantonsrat rief den Regierungsrat mit 90:84 Stimmen auf, den Klimanotstand auszurufen.

Am 2. März 2020 heizten abermals Klimaaktivisten den Kantonsratsmitgliedern ein, unter ihnen – richtig – auch Personen mit künstlichem Eisbärfell. Und es wurde eine Erklärung des Klimastreiks Zürich verlesen, mit einem Ultimatum: «Zum letzten Mal freundlich» forderten die Aktivisten einen Massnahmenplan für netto null Treibhausgasemissionen bis 2030, und zwar bis Ende August 2020.