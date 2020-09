Entscheid Gemeinderat Elgg – Kein Platz mehr für Fahrende Der Durchgangsplatz für Fahrende in Elgg wird aufgelöst. Der Gemeinderat sieht sich nicht mehr verpflichtet und verweist auf Probleme bei Regenwetter. Rafael Rohner

Der Durchgangsplatz für Fahrende beim Schneiterrank ist nicht befestigt, was bei Regen zu Problemen führt. Foto: Google Maps

Die Gemeinde Elgg stellt Fahrenden an der Schneiterstrasse Richtung Hagenbuch seit Jahren ein Stück Land zur Verfügung. Nun ist damit Schluss, wie es in einer Mitteilung heisst. Denn in letzter Zeit habe sich gezeigt, dass der Platz nicht über eine «heutzutage zu erwartende Infrastruktur» verfüge. Es gebe dort weder einen Wasseranschluss, noch könne das Abwasser abgeführt werden.