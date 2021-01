Der Stadtverbesserer – Kein Problem, das ist das Problem Der Stadtverbesserer wünscht sich nach einer Achterbahn der Gefühle irritiert den Restauranttester Bumann zurück. Till Hirsekorn

Logo für die «Landbote»-Kolumnen, «Landbote»-Kolumne, LB-Kolumne, Stadtverbesserer Landbote

Der Stadtverbesserer hat in den letzten Tagen viel über das Restaurant Al Giardino. Gleich drei Geschichten nahmen ihn mit auf eine Achterbahn der Gefühle. Sie startete mit Irritation. Der Streit um die Mietschulden zwischen Wirt und Eigentümer befremdeten ihn. Da schien viel Geschirr zerschlagen. Dann die Versöhnung? (Spannung). Doch das Happy End bleibt offen (Spannung). Zumindest hatte man sich auf einen gemeinsamen Feind geeinigt: den Bund, als Totengräber einer ganzen Branche (Wut). Und dann: Bumann, der TV-Restauranttester war da (Überraschung). Der knurrige Spitzenkoch aus Saas-Fee, der aus einer speckigen Absteige eine freundliche Quartierbeiz macht (Zuversicht). Beim Al Giardino stand Bumann dann vor einem gröberen Problem. Es gab kein Problem (Verwirrung). Volles Haus, schönes Dekor, anständige Küche. Der Laden lief (Zuversicht)! Gedreht wurde die Episode im Herbst 2019 (Ahaa!). Welch ein Anachronismus! Diese Zeiten scheinen Lichtjahre entfernt (Irritation, Wehmut).



Der Stadtverbesserer hat eine Idee, wo Bumann in Winterthur doch noch helfen könnte, mit seinem herben Walliser Charme. Das Zentrum Töss ist nach 50 Jahren auf der Suche nach neuem Glanz. «Inu Gummi chascht kei Nagil ischlaa …», wird der Gastronom zunächst seufzen. Es muss etwas passieren, das ist klar. Doch nur kein Schnellschuss! Denn «hitzig ischt nit witzig». Wer hier eigentlich der Chef sei, wird Bumann raunzen: «Ischt d Chatz uss dum Hüss, so tanzot d Müüs, hä …» Doch dass es selten zu spät ist, haben wir ja von Ihnen gelernt, Herr Bumann. Sie wissen ja: «Hett d Liechtmäss noch an Wolcha wie as Oxuhooru, ischt no nit ganz verlooru.»