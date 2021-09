Postbus 612 umgeleitet – Kein Stopp am Bahnhof Thalheim-Altikon In Dinhard wird gebaut. Das hat Folgen für den ÖV in der Gegend. Gabriele Spiller

Der Bus 612 hält zurzeit nicht am Bahnhof Thalheim-Altikon. Foto: Marc Dahinden

Bis Freitag, 5. November, wird die Linie 612 umgeleitet. Sie umgeht den Bahnhof Thalheim-Altikon und hält dort nicht. Ausserdem wird die Haltestelle Grüt an die Altikerstrasse verlegt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Rickenbacherstrasse in Dinhard. Auch der Nachtbusbetrieb N61 ist so lange eingeschränkt: Grüt und Gemeindehaus können nicht angefahren werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.