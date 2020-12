0:0 des FCW in Thun – Kein Tor, kein Sieg, aber ein guter Punkt Der FCW macht in Thun einen guten Match. Aber es reicht trotz eines Chancenplus nicht zu mehr als einem 0:0. Hansjörg Schifferli

Strafraumduell zwischen dem Winterthurer Remo Arnold (Zweiter von links) und Thuns Torhüter Andreas Hirzel. Foto: Freshfocus

Am 20. Oktober, an einem Dienstagabend, war der FCW programmgemäss nach Thun gefahren und nach einer soliden, aber auch etwas von Réussite begünstigten Leistung mit einem 1:0-Sieg heimgekehrt. Am Samstag kehrten die Winterthurer unprogrammgemäss in die Stockhorn Arena zurück, mit dem – zumindest nominellen – Nachteil, auswärts und damit auf Kunstrasen gegen eine Mannschaft anzutreten, die seit jenem Oktoberabend die längste positive Serie in der Challenge League hingelegt hat.

FC Thun – FC Winterthur 0:0 Infos einblenden Stockhorn Arena. – SR von Mandach. – Thun: Hirzel; Wetz (60. Hefti), Sutter, Havenaar, Kablan; Fatkic, Nuno Da Silva (79. Salanovic), Karlen, Hasler (60. Rüdlin), Schwizer; Kyeremateng (79. Chihadeh). – FCW: Marzino; Lekaj, Baak, Kamberi, Wittwer; Arnold, Omerovic (70. Isik); Callà (70. Mahamid), Roberto Alves (79. Gantenbein), Ramizi; Buess (79. Emeghara). – Bemerkungen: Thun ohne Castroman (verletzt), Breitenmoser, Joss und Ahmed (nicht im Aufgebot). – FCW ohne Spiegel, Roth, Gonçalves, Schüpbach, Pauli, Rama, Ltaief (verletzt) und Nezaj (nicht im Aufgebot). – 45. Hirzel lenkt Ball von Buess ans Lattenkreuz. 57. Pfostenschuss Ramizis. – Verwarnungen: 58. Nuno Da Silva (Foul). 85. Havenaar (Foul). – Spiel nach kurzfristigem Platzabtausch in Thun statt Winterthur; mit offiziellem Heimvorteil Thuns.