Nachtleben in Winterthur – Keine Abstürze mehr im Bermuda-Dreieck Mit der Sperrstunde um 23 Uhr ist die lokale Bar- und Clubszene erneut hart gelandet. Leergefegt war die Stadt am Freitagabend aber keineswegs. Till Hirsekorn

Freitagabend, kurz nach der Sperrstunde in der Metzggasse: Die Bars und Restaurants schliessen…. Fotos: Till Hirsekorn …die wenigen Leute, die unterwegs sind, machen sich auf den Heimweg, Fotos: Till Hirsekorn HIer war der Corona-Effekt kaum zu spüren. In der Esse-Musicbar jamte am Freitagabend die Baschnagel Band vor 30 Zuhörerinnen und Zuhörern. Fotos: Till Hirsekorn 1 / 6

Innert weniger Sekunden ist die Technikumstrasse zwischen Hauptbahnhof und Neumarkt eingenebelt. Es stinkt nach verbranntem Gummi und überhitztem Motor. Ein schwarzes Auto – Typ Golfklasse - qualmt heftig aus dem Heck. Auf Höhe Technikum biegt es rasant rechts ab auf den nächsten Parkplatz. Die dicken Schwaden hinter ihm ziehen nur langsam ab. Der Vorfall am Freitagabend, 23.06 Uhr wäre ein kleiner Aufreger gewesen, hätte er mehr Zeugen gehabt. Doch am Auftakt ins erste Wochenende, bei dem «Sperrstunde, 23 Uhr» gilt, ist entlang der Strassen und Gassen wenig los. Mit Ansage ist das Nachtleben praktisch eingeschlafen. Im Salzhaus, Kraftfeld, Gaswerk, Bolero, Zimmer 31, Casinotheater heisst es vorerst sogar ganz Lichterlöschen oder eben: #guetnachtläbe.



21.15 Uhr: Zehn Minuten zu Fuss von der Altstadt leuchtet und flackert das Licht auf dem Zeughausareal. In der Esse-Musicbar spielt die Combo um Schlagzeuger Pius Baschnagel unbeeindruckt ihr Set. Gut 30 Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen an ihren Vierertischen, wippen mit und lächeln zustimmend. Ein normaler Esse-Abend, so scheint es. «Solange wir können spielen wir», sagt Club-Betreiber Tom Schmid gut gelaunt. Man bleibe flexibel und reagiere kurzfristig. «Ob wir das Programmheft für den November in Druck geben, entscheiden wir am Sonntag.»



21.50 Uhr: In der Ecke Neustadtgasse/Tössfeldstrasse sind die Bars zu zwei Dritteln leer. Vor dem Green-Klub, der Chnelle 3 und Das Bar stehen kleinere Gruppen und rauchen, ein ähnliches Bild wie in der Steinberggasse auch. Auf dem Kirchplatz johlt eine Gruppe Jugendlicher immer wieder laut auf. Sie drängt sich um ein Smartphone und streamt lustige Videos. Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten? Kaum. Aber sicher die Obergrenze von 15 Personen.