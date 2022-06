Grosses Mythenquai-Jubiläum – Keine andere Zürcher Badi hat eine so bewegte Geschichte Im ersten Strandbad der Stadt, das vor 100 Jahren eröffnet wurde, war Geschlechtertrennung passé, man flitzte mit einem Schlitten eine Rutschbahn hinunter, und im Krieg wurde Getreide angebaut. Claudia Schmid

Mit Holzschlitten gings direkt ins Wasser: Rutsche im Mythenquai, 1927. Foto: Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

Vor 100 Jahren, an einem sehr regnerischen 17. Juni 1922, wurde das Strandbad Mythenquai eröffnet – als zehnte Badeanlage in der Stadt. Eine Hommage in acht Punkten.

Sprungturm und Sandburgen