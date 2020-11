Grosser Gemeinderat Winterthur – Keine Experimente bei der KVA Auch der Gemeinderat will beim Ersatz der Ofenlinie 2 der Kehrichtverbrennungsanlage auf eine umstrittene Technologie des Kantons verzichten. Michael Graf

Die Kehrichtsverbrennungsanlage in der Grüze braucht Ersatz für die Ofenlinie 2. Das soll ungefähr 150 Millionen Franken kosten. Foto: Madeleine Schoder



Seit 1994 ist die zweite Ofenlinie der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) in Betrieb, das Ende ihrer Lebensdauer naht. Etwa 2028 soll der Ersatz in Betrieb gehen. Am Montag stimmte der Gemeinderat ohne Gegenstimme dem Vorprojekt in Höhe von 4,9 Millionen Franken zu. Wie Reto Diener (Grüne) für die Betriebskommission erklärte, sei der Bedarf unbestritten, und diverse ökologische Verbesserungen könnten realisiert werden. Durch bessere Wärmerückgewinnung aus den Rauchgasen kann künftig ein ganzes Quartier mehr ans Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Dass die Kommission dennoch mehrere Sitzungen für das Geschäft verwendet hatte und diverse Fachleute einlud, liegt an der Frage, ob die Schlacke künftig im Trocken- oder im Nassverfahren behandelt werden soll. In Hinwil steht die weltweit einzige Aufbereitungsanlage für Trockenschlacke, eine Technik, von der man sich eine bessere Rückgewinnung von Metallrückständen aus der Asche verspricht. Das schone das Klima, denn die Metallgewinnung in Minen ist sehr aufwendig.