Kolumne Tribüne – Keine Fasnacht im Golfkrieg Unser Kolumnist hat als Fasnächtler in Konstanz langjährige Erfahrungen mit abgesagtem Narrentreiben. Vor dreissig Jahren half, was heute verboten ist: ein Ausflug über die Grenze. Tobias Engelsing

Alle tragen derzeit Maske, aber Fasnacht gibt es auch dieses Jahr nur in Erinnerungen. Im Bild: Fasnachtsbeginn in Zürich, anno 2016. Foto: Urs Jaudas

Dreissig Jahre ist es her, dass die grösste Kriegskoalition seit 1945 unter Führung der USA einen Krieg begann: Das von irakischen Truppen besetzte Kuwait sollte befreit werden. Die westliche Welt war der Meinung, dass die Besetzung Kuwaits durch den Diktator Saddam Hussein nicht hingenommen werden durfte. Am Zweiten Golfkrieg beteiligten sich 34 Staaten. «Kein Blut für Öl», skandierten damals studentische Gruppen auch in Konstanz und forderten, man müsse sich heraushalten aus diesem nur den Wirtschaftsinteressen der USA dienenden Krieg. Deutschland schickte keine Truppen, beteiligte sich aber mit 16,9 Milliarden Mark an den Kosten.

Bald schon erreichte die Weltpolitik den Alltag im alemannischen Süden: Im Januar 1991 begann die Debatte, ob man Fasnacht feiern konnte, während europäische Soldaten kämpften. Die neutrale Schweiz blieb davon unberührt: Beizen waren dekoriert, Umzugstermine standen fest, Schnitzelbänke waren terminiert.

«Als wir die harmlosen Fasnachtslieder probten, wurde uns klar: Es passt einfach nicht.»

Ich hatte damals an einem Bühnenprogramm mitgearbeitet. Doch als wir die harmlosen Fasnachtslieder probten, wurde uns klar: «Es passt einfach nicht!» Dann sagten die deutschen Karnevals- und Fasnachtshochburgen alle Termine ab. Auch in Konstanz war Schluss, Lokale bauten die Dekoration ab, Fasnachtsartikel der Kaufhäuser verschwanden im Lager.

Unser Haupttag, der «Schmutzige Dunschtig», war ein echter Trauertag. Meine damalige Freundin war bereit, einen alten Fasnachtsfreund und mich auf andere Gedanken zu bringen: Wir fuhren nach Zürich! Die reformierte Grossstadt war nicht gerade ein Hotspot der Fasnacht. Dort spazierten wir in depressiver Stimmung durchs Niederdorf. Am Rindermarkt kehrten wir in der Öpfelchammer ein, einem der Lieblingslokale von Gottfried Keller.

«Im Handumdrehen waren wir verkleidet und hatten Riesenspass mitten im nüchternen Zürich.»

Wehmütig dachten wir an die grosse Wirkung von Verkleidung, wie sie in «Kleider machen Leute» erzählt wird. Ein gutes Geschnetzeltes, zwei Flaschen Blauburgunder und etwas Pflümli brachten die mentale Wende. Nach dem stimmungsaufhellenden Essen entdeckten wir in einem Spielzeugladen originelle Plastikbrillen mit integriertem Schweinerüssel. Im Handumdrehen waren wir verkleidet und hatten Riesenspass mitten im nüchternen Zürich. Meine damalige Freundin fand uns 30-jährige Kindsköpfe albern, aber sie zeigte weibliche Grossmut. Etwas wehmütig waren wir, aber mit der fasnachtslosen Zeit versöhnt. Am Abend chauffierte sie die angeheiterten Narren über die Grenze zurück.