Kolumne Landluft – Keine feurigen Reden, bitte! Fast alle Gemeinden verhängen ein generelles Feuerverbot für die nächsten Tage. Andere Behördenmitglieder wollten offenbar noch weiter gehen. Ein Einblick. Jonas Gabrieli

In der Landluft-Kolumne wird das Geschehen in der Region kräftig durcheinandergewirbelt. Cartoon: Ruedi Widmer

Es knistert. Doch das Geräusch stammt nicht von einem flackernden Feuer, sondern einer ausgetrockneten Wiese unter den Füssen. Weil Regen fehlt, haben fast alle Gemeinden in der Region ein generelles Feuerverbot auf ihrem Gebiet verhängt. Und das just vor dem 1. August.

Gerüchteweise diskutierten die Gemeindebehörden weitere Massnahmen, die aber vor dem traditionellen Besuch im Ochsen keine Mehrheit fanden. Ein paar Beispiele: Auf feurige 1.-August-Reden im Freien und/oder Waldesnähe soll möglichst verzichtet werden. Einige wollten sogar so weit gehen und das Wort «Bürger» verbieten – weil es zu sehr ans Grillieren erinnert. Und jeder weiss: Ein hungriger Zuhörer ist ein schlechter Zuhörer.

Andere Gemeinden diskutierten eine Sonnencremepflicht an den Anlässen, um ein mögliches Überspringen des Sonnenbrands auf den Wald zu verhindern. Es blieb aber chancenlos, ebenso wie der generelle Verzicht auf Feuerwasser.

Besonders lange waren die Diskussionen offenbar bei der Nationalhymne. Da heissts schliesslich in der zweiten Strophe, an einen Teamausflug in Wädenswil erinnernd: «Kommst im Abendglühn daher». Am Ende konnte sich aber keine Gemeinde durchringen, die Passage zu streichen. Ganz einfach, weil eh nur alle immer die erste Strophe singen. Umstrittener waren da schon die Auftritte der Alphörner an einem Fest in der Region. «Sofort streichen!», forderte ein Gemeinderat. «Das ist schliesslich ein überdimensionaler Blasebalg!» Er setzte sich aber nicht durch.

Für die Zukunft interessant wäre eine grundsätzliche Verschiebung des Nationalfeiertags. Auf den 12. September, das Gründungsdatum des Bundesstaats zum Beispiel. Schliesslich hat sich der 1. August erst in der jüngeren Zeit etabliert. So liesse sich via Initiative eine «immerwährende Grillität» in die Verfassung schreiben.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.