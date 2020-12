Gemeindeversammlung Rheinau – Keine Homeschooling-Entschädigung für Eltern Die Gemeindeversammlung hat das Budget genehmigt – und die Steuern um vier Prozent gesenkt. Abgelehnt wurde ein Antrag aus der Bevölkerung. Eva Wanner

Der Verein für Lebensqualität in Rheinau wollte Eltern einmalig für die Homeschooling-Zeit entschädigen. Die Gemeindeversammlung lehnte das ab. Foto: Raphael Moser

55 Personen nahmen an der Gemeindeversammlung von Rheinau teil, darunter auch Mitglieder des Vereins für Lebensqualität in Rheinau. Aus diesen Reihen kam der Antrag, rund 33’000 Franken ins Budget aufzunehmen. Als «Dankeschön» und einmalige Entschädigung für Eltern, die ihre Kinder während des Lockdowns im Homeschooling betreut haben. Der Betrag wäre durch die Anzahl Kinder geteilt worden, die zum Zeitpunkt des Lockdowns in Rheinau zur Schule gingen. Die Versammlung lehnte diesen Antrag allerdings mit 10 Ja- zu 34 Nein-Stimmen ab.