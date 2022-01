Neues Landschaftsschutzinventar – «Keine Käseglocke» über einzigartige Landschaften stülpen Rund ein Drittel der Fläche des Kantons liegt im Inventar der Landschaftsschutzobjekte. Das bedeute aber kein Bauverbot, betonen die Verantwortlichen. Markus Brupbacher

Das Gebiet um Ellikon am Rhein gilt im kantonalen Landschaftsschutzinventar als Gewässer- und als Waldlandschaft. Foto: Madeleine Schoder

Die Flusslandschaften an Töss, Thur und Rhein, das Waldgebiet Niderholz bei Rheinau, die Rebberge im Flaach- oder Stammertal, die Agrarlandschaften im Tösstal und am Irchel oder die von Eiszeitgletschern geformte Gegend um den Husemersee: Das sind Beispiele besonders schöner Landschaften in der Region. Alle Gebiete im Kanton Zürich sind im Internet im GIS-Browser auf der Karte «Kantonales Inventar der Landschaftsschutzobjekte» samt Beschreibung zu finden. Auch das alte Inventar bleibt noch ein halbes Jahr aufgeschaltet, damit die Unterschiede erkennbar sind.