Kinderimpfung: Umfrage – «Keine noch so kleine Zahl von Todesfällen bei Kindern wäre tragbar» Wir haben unsere Leserinnen und Leser befragt: Wie halten Sie es mit der Corona-Impfung für Kinder, die im Januar möglich wird? – Die Antworten im Überblick. Alexandra Kedves

In Deutschland sind die Kinderimpfungen bereits in vollem Gang. Die 7-jährige Pauline wurde Mitte Dezember geimpft. Foto: Keystone

Ab Januar können in der Schweiz Kinder ab fünf Jahren geimpft werden. Gleichzeitig gibt es hierzulande Kinderärzte, die – unter der Hand – für eine Durchseuchung der Kinder plädieren. Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, was sie darüber denken, und riefen sie dazu auf, ihre Meinungen einzusenden. Vielen Dank fürs Mitmachen! Im Folgenden präsentieren wir eine Auswahl der Zuschriften, geordnet nach Argumentationen. Die Namen wurden anonymisiert.

Ablehnende Haltung

Angst vor Nebenwirkungen

Peter, Kanton Solothurn, diplomierter TCM-Naturheilpraktiker, Kinder 9 und 12

«Bedenken wir, dass die gegenwärtige mRNA-Impfung eine Notzulassung und einiges noch unbekannt ist. Und Kinder gehören nicht zur vulnerablen Gruppe. Zurzeit ist das Risiko, das eigene Kind mit der Impfung zu schädigen, höher, als dass Corona mein Kind schädigen würde.»

Tina, Archäologin, Kanton Bern, Kind 14

«Wir werden unseren Sohn ganz sicher nicht «impfen» lassen, da es sich bei mRNA um ein neues Verfahren handelt, zu dem noch keine Langzeitstudien vorliegen. Wir finden es unverantwortlich, Kinder, die bis jetzt kaum schwere Krankheitsverläufe hatten, dem Risiko von Spätfolgen auszusetzen.»

Fairness gegenüber den Kindern

Fiona, Kanton Zürich, Kinder 9 und 11

«Dass die Impfung jetzt für Kinder möglich ist, ist ein Stressfaktor. Ich finde, die Erwachsenen sollen sich impfen lassen, um die Kinder vor diesem Entscheid zu schützen. Die grosse Mehrheit der Kinder unter 12 merkt fast nicht von der Corona-Krankheit, und sie haben am meisten an den Massnahmen gelitten. Das grösste Problem wird sein, dass der Druck, die Kinder zu impfen, steigen wird. Als Alternative bleibt für viele Eltern, die Kinder zu Corona-Partys zu schicken, um ein Zertifikat zu kriegen.»

Harald, Geschäftsführer Haustechnik-Firma, Kanton Solothurn, Kinder 7 und 10

«Man hätte ab einem gewissen Alter und Risikostatus eine Impfpflicht durchsetzen müssen. Nur weil man dies versäumt hat, jetzt Kinder unter 12 Jahren zur Impfung zu motivieren, finde ich sehr bedenklich. Überhaupt: Personen unter 30 zu einer Impfung zu drängen, finde ich falsch. Angesichts der Ungewissheit bezüglich der Impfreaktion bei unter 30-Jährigen so ein Risiko einzugehen, nur damit wir die ältere Generation, die sich zum kleinen Teil nicht impfen lassen will, eventuell schützen: nein. Ich werde meine Kinder nicht impfen lassen, solange der Krankheitsverlauf statistisch milder ist als die potenzielle Impfreaktion. Jene über 50 sollte man als Erstes mit einer Impfpflicht angehen.»

Sandra, Sigristin, Kanton Zürich, Kinder 6 und 8

«Wir werden unsere Kinder nicht impfen lassen: Seit Beginn der Pandemie ist der Anteil an Hospitalisationen, Langzeitsymptomen und Todesfällen bei Kindern und Jugendlichen verhältnismässig sehr gering. Die Impfung dient in erster Linie der Entlastung des Gesundheitssystems, und die Kinder verursachen dort so gut wie keine Kosten durch eine Corona-Infektion. Erwachsene wiederum können sich mit einer Impfung gegen einen schweren Verlauf schützen und brauchen somit keine Angst vor einer Ansteckung durch Kinder zu haben. Statt in die Kinder-Impfung sollten die knappen Ressourcen lieber in die Ausbildung von Pflegepersonal und den Ausbau von Intensivbetten fliessen.»

Reaktionen der Kinder

Carla, Hebamme, Kanton Zürich, Kind 7

«Ich empfehle meiner Tochter, sich impfen zu lassen. Ich betone das Empfehlen, da sie in einer ersten, panischen Reaktion meinte, sie wolle dies nicht. Und es sei schliesslich ihr eigener Körper, sie dürfe selbst darüber bestimmen. Ich war im ersten Moment erstaunt, dann jedoch sehr erfreut, da mein Erziehungs- und Präventionsansatz der vergangenen Jahre offenbar so gut fruchtet. Die Angst konnte meine Tochter erstaunlich gut begründen: Angst vor dem Piks, Angst davor, so wie ich nach dem Booster mit hohem Fieber im Bett zu liegen, und, so diffus es scheinen mag, aufgrund der Impfung zu sterben. Im Gespräch mit einer Nachbarsfamilie hat meine Tochter gesehen, dass ihre Freundin sich wohl auch impfen lassen wird, und ist nun dafür.»

Marco, Textiltechniker, Kanton Aargau, Kinder 10, 12, 14, 16 (alle geimpft ausser das 10-jährige)

«Wir befürworten das Impfen, seit die Kinder klein sind. Bei der Corona-Impfung haben wir die Kinder selber entscheiden lassen, und auch für sie war klar, da sie alle Rudersport betreiben, dass sie sich impfen lassen. Das jüngste Kind war unglücklich, dass es sich noch nicht impfen lassen konnte. Aber jetzt ist zum Glück die Impffreigabe für unter 12-Jährige da. Unsere Kinder haben bei unseren Auslandsreisen oft schon Kinder gesehen, denen es heute besser ginge, hätten sie den Zugang zu Impfungen gehabt.»

Matthias, Schulsozialarbeiter, Kanton St. Gallen, Kind 9

«Unser Sohn will sich selber impfen lassen. Sie haben in der Klasse diskutiert, und viele Kinder sind jetzt für das Impfen. Ein paar Eltern leider nicht. Als Schulsozialarbeiter sehe ich gerade, was in den Schulen abgeht. Das ist nicht lustig, und ich hoffe, der Januar 2022 geht gut. Sorry, aber welche Alternative zur Impfung haben wir?»

Romina, Journalistin, Kanton St. Gallen, Kinder 10 und 12 (geimpft)

«Wir möchten unseren Sohn (10) zum frühestmöglichen Zeitpunkt impfen lassen. Wichtigstes Argument: Mein Sohn will es selbst, denn er möchte gerne ins Skilager gehen, und er weiss, dass das nur klappt, wenn die Ansteckungen zurückgehen. Er war sehr enttäuscht, als das Lager letztes Jahr abgesagt wurde. Als Mutter macht es mich traurig, zu sehen, wie ein Kindergeburtstag nach dem anderen abgesagt wird, keine Schulreisen und Lager stattfinden können, die heiss geliebten Turn- und Schwimmstunden gestrichen werden und alle Kinder mit Maske herumlaufen müssen. So aufzuwachsen, ist nicht kindergerecht.»

Dürfen Kinder selber den Impfentscheid fällen? Das sagt das Gesetz Abo Gesetz und Covid Kind will sich impfen lassen, Eltern sind dagegen – was nun? Befürwortende Haltung Krankheitsrisiken sind höher als Impfrisiken Auf Wunsch nicht anonymisiert: Angela Brucher, Chefärztin St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd, Kanton Zürich, Kind 7 «Ich werde meinen Sohn impfen lassen, sobald es möglich ist. Die Erkrankung läuft zwar bei Kindern in der Regel harmloser ab als bei Erwachsenen. Dennoch gibt es schwere Verläufe, Hospitalisationen, Langzeitfolgen und sogar – sehr selten – Todesfälle. Somit schätze ich das potenzielle Risiko der Erkrankung ohne Impfschutz als deutlich höher ein als das potenzielle Risiko der Nebenwirkungen der Impfung. Ich halte die Impfung für hochwirksam und sicher. Mittlerweile wurde sie auch bei Kindern millionenfach verabreicht weltweit.» Andrea, Literaturprofessorin, Kanton Zürich, Kinder 6 und 9

«Ich lasse meine Kinder impfen, und zwar mit ihrem vollkommenen Einverständnis. Ich bin dankbar, und sie freuen sich darauf! In der Weise, wie wir über Covid-19 sprechen, wird seit Pandemiebeginn versucht, die Verletzlichkeit von Randgruppen zu relativieren oder gar unsichtbar zu machen – in diesem Fall die kleine Zahl von Kindern, die es eben doch schlimm erwischt; die eben doch daran stirbt; die sich eben doch nicht impfen lassen kann. Aber es gibt keine auch noch so kleine Zahl von Todesfällen bei Kindern, die tragbar wäre.»

Jakob, Unternehmer, Kanton Zürich, Kinder 11 und 13 (geimpft)

«Tragisch, dass wir als Gesellschaft unsere Kinder diesem Virus preisgeben. Wir stopfen sie mit McDonald’s, Süssigkeiten und industriell produzierter Pizza voll, aber hindern sie daran, eine Substanz injiziert zu bekommen, die sie vor einem aggressiven Virus schützen würde. Vor einem, das öfter Schlimmeres anrichtet als eine Impfung. Wir sind sehr enttäuscht von der Regierung, aber auch von den vielen impfkritischen Mitmenschen. Dass unsere Kinder durchseucht werden sollen, ist ein unmenschlicher, skandalöser Akt zulasten der Kinder und der Gesamtgesellschaft.»

Ralf, Biologielehrer, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kinder 2 und 4

«Im Vergleich zu Masern oder Polio ist es hier nicht eine Abwägung zwischen «impfen» oder «nicht impfen» lassen. Wir haben bei Covid nur die Wahl zwischen «impfen» und «erkranken». Eine Impfung hat zwar immer auch ein Restrisiko, aber egal, welchen Faktor man anschaut (Long Covid, Herzbeutelentzündung, allergische Reaktion), die Impfung kommt immer besser weg als die unkontrollierte Erkrankung.»

Martin, Wirtschaftsinformatiker, Kanton Zürich, Kinder 5 und 9

«Die Impfung ist die wirkungsvollste Form, einem schweren Verlauf oder gar Long Covid aus dem Weg zu gehen. Meine Frau und ich sind geimpft und möchten auch unseren Kindern den grösstmöglichen Schutz zukommen lassen. Wir lassen sowieso nach Schweizer Impfplan impfen und sehen keinen Grund, dies im Covid-Fall anders zu machen.»

Soziale Teilnahme und Schulbesuch ermöglichen

Marianne, Bauingenieurin, Kanton Zürich, Kinder 11 und 16 Jahre (geimpft)

«Ich bin alleinerziehend. Ein gesellschaftlich freies Leben ist heutzutage nur noch geimpft möglich. Mein Freund (57) ist nicht geimpft, und wir spüren den Druck der Gesellschaft sehr stark. Er kann nirgends hin. Das möchte ich, wenn möglich, bei meinen Kindern verhindern.»

Karin, Personalleiterin bei einer KMU, Kanton Zürich, Kinder 11 und 13 (geimpft)

«Mein Mann und ich betrachten Impfungen generell als Segen. Corona ist zwar für die meisten Kinder nicht gefährlich, unter den Massnahmen wie Quarantäne und Isolation leiden sie aber sehr. Aus diesen Gründen haben wir unsere Tochter im Sommer sofort für die Impfung angemeldet, als sie ab 12 freigegeben wurde. Sie hat die Impfung am besten vertragen von uns allen und hatte keinerlei Nebenwirkung. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass sie nun während der Probezeit am Gymi vor Quarantäne und hoffentlich auch vor einer Infektion geschützt ist. Wir plangen nun richtig darauf, dass wir ihren Bruder endlich anmelden können.»

Astrid, Hebamme, Kanton Zürich, Kind 7

«Ich vertraue den Behörden, dass die Impfung meine Tochter vor einem schwereren Verlauf oder Long Covid schützt. Und ja, auch davor, dass sie – und dann auch ich – längere Zeit in Quarantäne muss. Dies ist der zweite wichtige Grund. Ich bin alleinerziehend und Vollzeit berufstätig.»

Solidarität, Gefahr der Ansteckung anderer

Thomas, promovierter Sicherheitsberater, Zwillinge 8, ein Kind 12 (geimpft)

«Unsere Zwillinge werden wir sobald wie möglich impfen lassen. Generell haben wir eine sehr positive Einstellung zum Impfen. Im Kontext mit Covid ist Impfen für uns ein Akt der Solidarität. Wir schützen damit uns und andere, vor allem auch Menschen aus Risikogruppen. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kinder schwer an Covid erkranken, ist gering. Aber im Verhältnis sind die Risiken der Covid-Impfung immer noch deutlich geringer als die einer Erkrankung. Wir sind überzeugt: Der Weg aus der Corona-Pandemie geht nur über das Impfen.»

Victoria, Narkoseschwester, Kanton Aargau, Kind 10

«Wir lassen unsere Tochter impfen. Wir fürchten uns vor Long Covid, PIMS, Quarantäne und Isolation und haben auch Angst, dass sie jemanden der Älteren in der Familie anstecken könnte. Was macht das mit ihr? Wird sie sich schuldig fühlen?»

Vertrauen in die Wissenschaft

Damian, IT-Experte, Kanton Bern, Kinder 11, 13 und 15

«Wenn Experten auf ihrem Gebiet zu einem Schluss kommen, kann ich keine ‹alternativen› Fakten erfinden und mich darüberstellen. Basierend auf was? Infos aus dem Internet? Oder meinem Bauchgefühl? Das ist absurd! Wir vertrauen überall den Experten (Sicherheit bei der Bahn oder im Luftverkehr, Kaminfeger, Elektriker, Lebensmittelinspektor im Restaurant, Statik einer Brücke, dem Pistendienst beim Skifahren usw.) – und bei der Impfung ‹weiss ich es besser›? Das sind komplett verschobene, sehr gefährliche Wahrnehmungen!»

Katja, Apothekerin, Kanton Bern, Kind 14 (geimpft)

«Unser Sohn war im November 2020 an Corona erkrankt. Es war meine erste Nacht als Mutter, in der ich im 2- Stunden-Takt einen Wecker stellte, um Fieber zu messen. Im Juli liessen wir ihn impfen, das hat er ganz ohne Nebenwirkungen überstanden. Ich mag es, wenn Impfungen unser Immunsystem verbessern, ohne dass wir die Komplikationen der Krankheit riskieren. Ich vertraue der Wissenschaft. Das mache ich auch bei Schmerzmitteln, Hormonen, Antibiotika etc. Esoterik, Homöopathie und Anthroposophie gehören für mich ins Zeitalter der Hexenverbrennung und nicht ins 21. Jahrhundert.»

