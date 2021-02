Im Zentrum von Effretikon – Keine Parkplätze: «Töffs dürfen nicht diskriminiert werden» Weil es im Zentrum von Effretikon kaum Parkplätze für Motorräder gibt, interveniert ein Gemeinderat – und teilt gegen die Stadtpolizei aus. Nicole Döbeli

Das Zentrum vom Effretikon ist ein hartes Pflaster für Töffs, die keine Spielzeuggrösse haben. Foto: Marc Dahinden

«Motorräder und Roller sind gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer», schreibt SVP-Gemeinderat René Truninger in seinem Vorstoss an den Stadtrat in Illnau-Effretikon. Weil es im Zentrum von Effretikon keine offiziellen Parkplätze für Motorräder gibt, sieht Truninger die Töfffahrerinnen und -fahrer diskriminiert und fordert den Stadtrat auf, Lösungen zu suchen. Sie bezahlten schliesslich ebenso Verkehrsabgaben und seien Konsumenten für das lokale Gewerbe.

«Das ist eine sehr fragwürdige Antwort der Stadtpolizei.» René Truninger, SVP-Gemeinderat

Truninger zitiert zudem einen Artikel von «Züriost», in welchem die Stadtpolizei von Illnau-Effretikon das Effretiker Zentrum als «keinen geeigneten Treffpunkt für Motorräder» bezeichnete und ausserhalb liegende Parkplätze empfahl, damit die Bevölkerung nicht gestört würde. Das sei eine «doch sehr fragwürdige Antwort», findet der Gemeinderat.