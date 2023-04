Am Thurgauer Kantonalen – Keine Spitzenplätze für Winterthurer Schwinger Der St. Galler Damian Ott gewann das Thurgauer Kantonalschwingfest in Egnach. Von den sieben Winterthurern schaffte es keiner ganz nach vorne. Samir Leuppi fehlte verletzt. Stephanie Lanter

Christian Lanter (hinten) war am Thurgauer Kantonalen in Egnach der beste Winterthurer Schwinger. Foto: Stephanie Lanter

Über 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnten dem Thurgauer Kantonalschwingfest in Egnach bei. Den Schlussgang gewann Damian Ott (Dreien) nach nur kurzem Kampf gegen Domenic Schneider (Friltschen/TG). Sieben Vertreter des Schwingklubs Winterthur traten den weiten Weg fast bis an den Bodensee an. Der nominell beste Winterthurer allerdings, Samir Leuppi, meldete sich verletzungsbedingt kurzfristig ab.

Lanter bester Winterthurer

Bester Winterthurer war Christian Lanter. Der Landmaschinenmechaniker verlor zwar den ersten Gang. Er liess sich davon aber nicht beirren und legte die Kontrahenten zwei, drei und vier ohne Mühe ins Sägemehl. Der nächste Kampf endete unentschieden. Den letzten Gegner konnte Lanter praktisch ohne Mühe besiegen und landete mit 56.25 Punkten auf dem guten Rang 8a.

Auch der Wildberger Janos Bachmann legte mit einem Remis einen etwas verhaltenen Start hin. Gleich darauf aber holte er sich glatte 10.00 Punkte ab. Dasselbe schaffte er im vierten Gang, nach dem Unentschieden in der dritten Begegnung. Im nächsten Gang unterlag Bachmann allerdings. Mit einem abschliessenden Sieg holte er sich 55.75 Punkte und den Rang 10c.

Mit einem sehr überzeugenden Sieg fing Leo Schönenberger seinen Tag an. Doch er konnte seine gute Leistung nicht durchziehen und musste sich zweimal hintereinander das Sägemehl abwischen lassen. Der Kontrahent im vierten Gang liess sich von Schönenberger direkt auf den Rücken werfen, sodass dieser nochmals die Höchstnote bekam. Schönenberger konnte sich nicht gegen seinen fünften Kontrahenten wehren und musste Sägemehl schlucken. Mit dem letzten Sieg konnte er sich 55.25 Punkte und Rang 12i sichern.

Lehmann verliert letzten Gang

Philipp Lehmann aus Humlikon kam im ersten Kampf zwar nicht über ein Remis hinaus, konnte aber seinen nächsten Kontrahenten mit der Höchstnote von 10.00 Punkten besiegen. Auch die 9.00 Punkte im weiteren Kampf sagen viel über die Kampftechnik Lehmanns aus. Bevor er gegen seinen fünften Gegner wieder gewinnen konnte, liess er sich nochmals einen Strich ins Notenblatt schreiben. Leider liess er sich in der letzten Begegnung doch noch einen Kreis ins Notenblatt schreiben und konnte sich mit ganz genau 55.00 Punkten auf dem Rang 13i platzieren.

Fabian Plüer holte sich mit dem Remis im ersten Gang gleich die sehr gute Punktzahl von 9.00 Punkten ab und gewann auch den zweiten Kampf. Die Gänge drei und fünf endeten dann wieder in einem Unentschieden. Gegen den Kranzschwinger Lukas Wolfer (Neuwilen/ TG) musste sich im Plüer vierten Gang einen Kreis ins Notenblatt einschreiben lassen, bevor er sich seinen wohlverdienten Sieg mit der Maximalpunktzahl holte. Mit dieser Leistung erkämpft er sich mit 54.75 Punkten den Rang 14d.

Patrick Rüegg aus Rikon startete mit einem Sieg in den Tag, stellte aber gleich darauf den zweiten Kampf. Den Kontrahenten in der dritten Begegnung warf er direkt auf den Rücken, so dass er sich die Höchstnote aufschreiben lassen konnte. Doch er hatte gegen den Kranzschwinger in der vierten Begegnung keine Chance. Nach dem Remis in der fünften Begegnung und der Niederlage im letzten Kampf, holte er sich mit 54.50 Punkten den Schlussrang 15d.

Der Winterthurer Lucien Weibel musste sich im ersten Kampf schon eine Niederlage eingestehen. Er startete aber im zweiten Gang durch und erkämpfte sich zwei Siege, den einen sogar mit der Maximalpunktzahl. Dann liess er sich nochmals auf den Rücken legen, bevor er die nächste Begegnung stellen konnte. Mit der Niederlage im sechsten Gang kam er auf genau 54.00 Punkte und Schlussrang 17b.

