Besuche in Altersheimen – Keine Testpflicht mehr für Zürcher Heimbesuchende Die Zürcher Gesundheitsdirektion krebst zurück. Nach zahlreichen Reaktionen wird aus der Testpflicht eine -empfehlung.

Die Gesundheitsdirektion empfiehlt weiterhin dringend einen PCR- oder Antigenschnelltest vor einem Besuch. Symboldbild: Keystone

Die Zürcher Gesundheitsdirektion hebt die Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Alters- und Pflegeheimen per 15. April auf. Sie kommt damit dem Wunsch nach mehr Eigenverantwortung nach. Stattdessen gilt nur noch eine Testempfehlung.

Zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner empfiehlt die Gesundheitsdirektion jedoch weiterhin dringend, dass sich Besuchende vor einem Besuch mittels PCR-oder Antigenschnelltest testen lassen. Die allgemeinen Schutzmassnahmen gelten weiterhin. Heime und Gemeinden können bei Bedarf eine Testpflicht für ihre Betriebe anordnen, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte.

Wunsch nach mehr Eigenverantwortung

Weil das Impfprogramm in den Heimen weitgehend abgeschlossen ist, wurden per 1. April verschiedene Einschränkungen gelockert, so können Heimbewohnende unter anderem auch wieder Angehörige und Bekannte im Heim empfangen. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, hatte die Gesundheitsdirektion angeordnet, dass Besucherinnen und Besucher einen negativen Antigenschnelltest vorweisen müssen.

Von verschiedenen Heimen und aus der Bevölkerung gab es allerdings zahlreiche Einwände zur Testpflicht. Der Wunsch nach eigenverantwortlichem Handeln bei den Besuchen wurde dabei sehr hoch gewichtet, wie es in der Mitteilung heisst. Die Gesundheitsdirektion entschied daher, das obligatorische Testen aufzuheben.

