Kolumne Stadtverbesserer – Keine Ü-30-Party am Lenkrad Wenn der Verkehr in der Stadt gebremst werden soll, sieht der Kolumnist das Grosi auf dem E-Bike beim Rechtsüberholen schadenfreudig winken. Michael Graf

Bald der neue Winterthurer Standard? Tempo-30-Zone an der Rychenbergstrasse. Archivfoto: Marc Dahinden

Die genialste Werbekampagne des ZVV wirbt mit dem Spruch «Aus Vernunft: Tempo 125 innerorts». Das können sich die SBB erlauben, weil es auf der Schiene weniger Velos und Fussgänger hat, auf die man achten muss. Doch das kann sich nicht jeder leisten. Tempo 125 innerorts führte bei den Sturmböen der letzten Gewitterfront zu massiven Schäden. Und für die Autofahrer in Winterthur soll bis in 20 Jahren generell Tempo 30 innerorts gelten.

Diese Zahl ist so niedrig, dass dem Stadtverbesserer die Freunde ausgehen, die man an runden Geburtstagen mit diesem Schild beschenken kann. Neben Lärmblitzern gegen Autoposer müsste die Stadtpolizei dann auch Veloblitzer einführen. Denn selbst das Grosi pedalt mit gelbem Nummernschild nicht so, als hätte sie «das Grosi dabei». Rechts überholt werden wird im Auto zum Alltag. Und jeder Abschnitt mit den alten Regeln wird zur Ü-30-Party der biederen Art: endlich nicht mehr stur auf den Tacho starren.

Die Berliner List

Der Stadtverbesserer wundert sich, ob neben dem Umwelt- und Lärmschutz vielleicht eine übergeordnete Strategie dahintersteckt. Im finanzschwachen Berlin durfte er das einmal beobachten: Die Bezirksbürgermeisterin signalisierte eine wichtige Strasse wegen Schlaglöchern auf Tempo 10. So langsam, dass der Bus den Fahrplan nicht mehr einhalten konnte. Die Strasse war landesweit in den Schlagzeilen – und plötzlich war Geld da für eine Sanierung.

